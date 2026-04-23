PSG Mercato : deux tauliers de Luis Enrique envoyés au Real Madrid !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le Real Madrid continue de préparer l’après-Modric avec une obsession claire pour renforcer son milieu de terrain. Et d’après un sondage relayé en Espagne, deux cadres du PSG figurent désormais dans les plans et les rêves des supporters madrilènes : Vitinha et João Neves.

Vitinha, le choix numéro 1 des supporters madrilènes

Selon une enquête menée par la Cadena SER auprès des fans du Real Madrid, Vitinha est le milieu de terrain le plus désiré pour le prochain mercato estival.

Le Portugais du PSG écrase la concurrence avec 34 % des votes, loin devant :

Rodri (16 %)

Enzo Fernández (10 %)

João Neves (10 %)

Martín Zubimendi (10 %)

Ce résultat confirme une tendance forte en Espagne : Vitinha est perçu comme le profil idéal pour succéder à l’ère Kroos–Modrić, grâce à sa qualité de tempo, sa vision du jeu et sa régularité au plus haut niveau.

Déjà identifié depuis plusieurs mois par la cellule madrilène, le milieu parisien est même devenu une priorité en interne, devant d’autres stars européennes.

João Neves également très apprécié à Madrid

Autre surprise du sondage : João Neves (PSG) figure lui aussi parmi les profils les plus appréciés des supporters merengues.

Le jeune Portugais, arrivé à Paris pour incarner l’avenir du milieu parisien aux côtés de Vitinha, séduit par son intensité, sa maturité et sa capacité à presser haut.

S’il n’est pas encore une cible prioritaire officielle, son nom revient régulièrement dans les discussions autour du futur milieu du Real Madrid, notamment en cas de restructuration profonde de l’effectif.

Le PSG face à un danger grandissant sur son milieu

Ces sondages confirment une réalité de plus en plus visible : le milieu du PSG attire les plus grands clubs européens.

Luis Enrique dispose pourtant d’un secteur particulièrement solide avec Vitinha et João Neves comme pièces centrales de son système. Mais cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue.

Le Real Madrid, en quête de renouveau après les départs de ses légendes du milieu, voit en ces profils :

des joueurs techniques

capables de contrôler le tempo

déjà habitués au très haut niveau européen

Le PSG veut fermer la porte

Sous contrat jusqu’en 2029, Vitinha reste considéré comme intransférable par le PSG, qui en a fait un élément central de son projet. Même situation pour João Neves, recruté pour incarner l’avenir du club parisien.

Mais en Espagne, l’intérêt ne faiblit pas. Et ce type de sondage montre surtout une chose : le Real Madrid prépare déjà son prochain grand chantier au milieu de terrain.