Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Real Madrid avance ses pions pour Vitinha, désormais à portée de main après avoir longtemps été verrouillé par le PSG. Analyse.

Au fil des saisons, Vitinha est devenu l’un des milieux les plus convoités du continent. Son profil complet, ses projections offensives et son intelligence de jeu collent parfaitement aux besoins d’un Real Madrid en quête de succession. Avec la page qui se tourne pour Toni Kroos et Luka Modric, les Madrilènes cherchent un élément capable d’assurer une transition tout en gardant une exigence de haut niveau.

La polyvalence du Portugais, brillant en Champions League avec cinq buts en neuf matchs cette saison, séduit à la fois l’état-major et le staff – un enjeu rappelé lors des prises de position très attendues de Kroos sur l’identité du club. Le Real Madrid le sait : réussir sur le marché ne se résume plus à signer des noms, mais à injecter du talent immédiatement opérationnel et compatible avec les exigences tactiques du Bernabéu.

La triple clé d’un transfert Real Madrid – PSG

Longtemps jugé inaccessible, La Cadena Ser estime que Vitinha est soudainement devenu une cible atteignable. D’abord, le joueur dispose d’un gentlemen agreement avec le PSG pour partir si une offre avoisine les 100 millions d’euros, un détail crucial qui change le rapport de force.

Ensuite, le climat autour du dossier a profondément évolué. Les dirigeants madrilènes et parisiens, qui ont connu de multiples bras de fer, affichent désormais une volonté de négocier dans le respect mutuel. Ce rafraîchissement dans les étages des deux clubs ouvre des perspectives inédites pour une transaction jusque-là taboue.

Enfin, et c’est un facteur décisif, Vitinha se sent prêt à relever un nouveau défi. Au sommet de sa forme à 26 ans et pilier du PSG cette saison, le Portugais vise logiquement une montée en gamme – une ambition parfaitement en phase avec le projet madrilène.

Quelles prochaines étapes pour Vitinha et le Real ?

Même si tous les signaux semblent au vert, le Real Madrid joue la montre. Le club ne bougera pas officiellement tant que le PSG n’aura pas terminé son parcours en Ligue des champions – un timing qui permet de ne pas perturber le joueur ni froisser les Parisiens. Cette gestion patiente témoigne d’une stratégie affinée, bien loin des offensives précipitées du passé.

En coulisses, supporters et observateurs s’impatientent, bien conscients que l’arrivée hypothétique de Vitinha pourrait prendre une dimension comparable aux grandes sagas du mercato. La direction madrilène sait d’ailleurs que l’issue de ce dossier pourrait redessiner l’équilibre du milieu pour plusieurs saisons encore. À découvrir sur l’évolution de carrière des prédécesseurs emblématiques du Real Madrid.

Reste à trancher les derniers points : le montant de l’opération, la volonté du PSG de faciliter le départ et, surtout, le choix final d’un joueur à l’orée d’un tournant clé de sa carrière. Dans un marché où chaque détail peut faire basculer une transaction, le feuilleton Vitinha n’a pas fini de faire parler. Une chose est sûre : la Casa Blanca vient d’ouvrir un dossier bouillant qui pourrait redéfinir son avenir immédiat.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League