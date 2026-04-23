FC Nantes Mercato : Nicolas Pallois de retour chez les Canaris ?

En difficulté à Reims, Nicolas Pallois pourrait-il faire son retour au FC Nantes la saison prochaine ? C’est notre sondage lancé sur X.

Parti l’été dernier du FC Nantes pour rejoindre le Stade de Reims en Ligue 2, Nicolas Pallois est en pleine galère en Champagne. Écarté des terrains depuis six matchs, l’ancien défenseur des Canaris aurait, selon le compte X Reims VDT, reçu un message de sa direction lui indiquant qu’il ne rejouerait plus d’ici la fin de saison et qu’il devait se trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Les supporters du FC Nantes sont partagés pour un retour de Pallois

Un retour de Nicolas Pallois au FC Nantes est-il envisageable pour relancer sa carrière, alors que le club des bords de l’Erdre pourrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine ? C’est la question que nous avons posée dans un sondage sur X.

Résultat, les avis sont parfaitement partagés. 50 % des votants se disent opposés à un retour de l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, tandis que les 50 % restants y sont favorables. Une égalité qui traduit une vraie hésitation des supporters nantais autour de ce potentiel come-back de Nicolas Pallois au FCN la saison prochaine, même dans l’anti-chambre de la Ligue 1.