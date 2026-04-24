OM Mercato : le sauveur d’Habib Beye déjà sur le départ ?

Seule recrue hivernale de l’OM qui donne vraiment satisfaction, Quinten Timber a laissé son avenir en suspens.

Arrivé lors du mercato hivernal, Quinten Timber suscite déjà des interrogations concernant son futur à l’OM malgré un contrat jusqu’en 2030. Recruté en janvier en provenance de Feyenoord, Timber s’est rapidement intégré dans l’effectif marseillais, avec déjà 11 apparitions en championnat, et il donne déjà grande satisfaction, au point de devenir un des « sauveurs » d’Habib Beye au milieu d’autres joueurs dont le rendement est beaucoup plus décevant. Cependant, l’incertitude autour du projet sportif de l’OM pour la saison prochaine alimente les spéculations sur plusieurs cadres… dont lui.

À 24 ans, l’international néerlandais reste pourtant focalisé sur l’objectif immédiat : qualifier Marseille pour la prochaine Ligue des Champions de l’UEFA.

Timber temporise et renvoie à plus tard

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l’ancien capitaine de Feyenoord a clairement affiché sa position : pas question de se projeter dès maintenant.

« Honnêtement, comme vous l’avez dit, je suis arrivé en janvier. Je suis concentré à 100% avec le club pour nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ma concentration est sur ça maintenant, sur dimanche (et le match contre Nice). Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai. »

Une déclaration qui illustre une volonté de rester pleinement investi dans la fin de saison, alors que l’OM joue gros dans la course à l’Europe.

Une fin de saison décisive pour l’OM

Le déplacement à Nice s’annonce crucial dans la lutte pour le podium. Dans ce contexte, Timber incarne parfaitement l’état d’esprit attendu : concentration, engagement et priorité aux résultats collectifs.

Pour Marseille, la qualification en Ligue des Champions pourrait d’ailleurs peser lourd dans les décisions estivales… y compris celle concernant l’avenir du milieu néerlandais.