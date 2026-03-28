Recruté pour 4,5 M€ cet hiver en provenance du Feyenoord Rotterdam, où il était en conflit avec son entraîneur, Quinten Timber remercie l’OM pour lui avoir permis de passer à autre chose.

Recruté le 23 janvier par l’OM, Quinten Timber a fait ses débuts sous le maillot blanc dès le lendemain, lors d’un choc au Vélodrome contre Lens (3-1). Cela s’est tellement bien passé pour lui qu’il n’est plus sorti de l’équipe depuis. Si l’OM peine à faire preuve de régularité depuis deux mois, ce n’est pas la faute du milieu néerlandais, excellent dans le pressing, la récupération et l’orientation du jeu. Timber fait l’unanimité à Marseille alors que ce n’était plus le cas au Feyenoord, où son entraîneur, Robin van Persie, l’avait mis sur le banc en raison de profonds désaccords. Dans une interview à Voetbalprimeur, Timber est revenu sur cette période compliquée, remerciant l’OM de lui avoir permis de tourner la page Feyenoord.

« Une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page »

« Feyenoord a été très important pour moi, en tant que personne et en tant que footballeur. Bien sûr, j’aurais aimé faire mes adieux au club et aux supporters. Mais une fois à Marseille, j’ai rapidement tourné la page. Quand je pense au Feyenoord maintenant, je n’ai que de bons souvenirs. Pour moi, le sentiment dominant est simplement la gratitude pour le temps que j’ai pu vivre là-bas, avec tout le monde, avec les personnes que j’ai rencontrées là-bas. Et aussi avec Robin van Persie (l’entraîneur). Je n’ai pas l’impression d’avoir été poussé vers la sortie. »

« Je suis croyant et cette épreuve m’a permis d’en tirer des leçons et de grandir. Pour mon développement personnel, en tant qu’être humain et en tant que joueur. Je suis fier d’être resté fidèle à moi-même à cette époque. J’avais besoin de ce fardeau, pour ainsi dire, pour tenter ma chance à l’étranger. »

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)