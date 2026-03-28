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L’OM détrône l’OL et le PSG mais déchante

Par Raphaël Nouet - 28 Mar 2026, 20:26
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Le Vélodrome avant le coup d'envoi du match entre l'OM et Montpellier.
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Comme attendu, le match de foot féminin entre l’OM et Montpellier (1-2) a établi un record d’affluence, autrefois détenu par un OL-PSG. Mais le nombre de spectateurs a été loin d’être aussi élevé qu’attendu.

Le chiffre vient de tomber : le match entre l’OM féminin et Montpellier, qui a vu les Héraultaises s’imposer 2-1, a attiré 35.713 spectateurs au Vélodrome. C’est un nouveau record pour la Première Ligue Arkema. Mais une petite déception pour le club phocéen. En effet, depuis des semaines, le nombre de tickets vendus ne cessait d’augmenter, à tel point que la barre des 50.000 spectateurs avait été dépassée. Mais tous les détenteurs d’un sésame ne sont pas venus, loin de là. Et au final, il y avait à peine plus que la moitié des tickets écoulés…

Le début d’un nouvel engouement à l’OM ?

Cela a tout de même suffi à battre le record d’affluence, détenu jusque-là par l’OL pour un choc face au PSG, le 16 novembre 2019 au Groupama Stadium. Ils avaient été 30.661 spectateurs à garnir les travers de l’enceinte rhodanienne ce soir-là. Avec ce record désormais entre les mains de l’OM, il y a fort à parier que l’OL et le PSG tenteront de le récupérer lors d’une prochaine affiche au Groupama ou au Parc des Princes.

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Pour l’OM, malgré la défaite et bien que tous les spectateurs ne se soient pas déplacés, ce succès populaire doit permettre de créer un vrai engouement autour de l’équipe féminine. Il s’agit d’un vrai projet du club pour les années à venir.

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