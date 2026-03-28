Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a confirmé que Medhi Benatia quittera son poste de directeur du football à la fin de la saison.

Demain, le JDD publiera une longue interview de Frank McCourt. L’OM étant en conflit ouvert avec La Provence et L’Equipe, l’hebdomadaire est devenu le canal officiel du club quand il a des messages à faire passer. Son propriétaire américain aborde plusieurs sujets chauds dans cet entretien, dont celui de la vente du club. Il confirme deux choses : qu’il compte conserver l’OM mais également qu’il cherche un nouvel actionnaire pour faire grandir le club.

« Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini »

Frank McCourt répond également à une question sur l’avenir de Medhi Benatia. Le directeur du football a démissionné de son poste mi-février avant d’être retenu par son propriétaire. Il a accepté d’aller jusqu’à la fin de la saison mais certaines rumeurs assuraient que, Pablo Longoria, parti, il pourrait finalement rester. Mais McCourt est très clair sur son avenir : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté, car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenu ».

Exit, donc, Medhi Benatia. En plus de chercher un nouvel actionnaire et un nouveau président, Frank McCourt va aussi devoir trouver un nouveau directeur sportif. Le chantier s’annonce énorme à l’OM et il pourrait être encore plus grand si jamais l’équipe ne se qualifie pas pour la prochaine Champions League…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)