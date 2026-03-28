Medhi Benatia a fait savoir qu’il quittera son poste de directeur du football de l’OM à la fin de la saison. Un potentiel successeur s’apprête lui aussi à quitter ses fonctions dans un autre club de L1.

Après cet incroyable mois de février, au cours duquel il a annoncé son départ de l’OM avant d’être retenu par Frank McCourt, Medhi Benatia travaille sur le recrutement pour la saison prochaine. Mais l’ancien défenseur a juré qu’il partirait définitivement cet été. Un nouveau président sera nommé par McCourt, peut-être un nouvel entraîneur si jamais Habib Beye ne parvient pas à qualifier l’équipe pour la Champions League et il faudra donc dénicher un nouveau directeur du football, ou directeur sportif. Et ça tombe bien, l’un des meilleurs de Ligue 1 s’apprête à quitter son poste !

Le LOSC et l’OGC Nice sont des rivaux potentiels

Le Télégramme annonce en effet que Grégory Lorenzi, en place au Stade Brestois depuis une décennie, aurait pris la décision d’aller voir ailleurs à l’intersaison. C’est lui qui a été l’architecte de la construction de l’effectif du SB29 ayant réussi à se qualifier pour la Champions League à l’issue de la saison 2023-24. Habitué à se débrouiller avec peu de moyens, il a eu le nez creux sur nombre de joueurs, dont Lilian Brassier, prêté avec option d’achat de 12 M€ à l’OM à l’été 2024. Son réseau et son expertise pourraient être de sérieux atouts pour l’Olympique de Marseille, même s’il y a un sacré gap entre le SB29 et l’OM.

Cette arrivée de Grégory Lorenzi pourrait être conditionnée par la fin de saison du club. Si jamais l’OM ne parvient pas à se qualifier pour la Champions League, il va au devant de gros problèmes financiers. Il faudra alors faire des économies et Lorenzi pourrait alors être le profil idéal pour rebâtir un effectif avec peu de moyens. Mais le LOSC, où il a failli signer en 2024, et l’OGC Nice, qui s’apprête à tout chambouler l’été prochain, sont aussi des candidats déclarés à son arrivée.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)