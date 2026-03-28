Les supporters d’un club qui songeait à recruter Roberto De Zerbi s’offusquent du fait qu’il ait trouvé des excuses à Mason Greenwood après que ce dernier a volonté sa conjointe.

Viré de l’OM le 11 février, trois jours après une déroute au Parc des Princes, Roberto De Zerbi attend un nouveau challenge. Qui pourrait se dessiner du côté de Tottenham, où il succèderait à un autre ancien Marseillais, Igor Tudor. Le Croate n’a remporté qu’un seul match sur sept, a vu son équipe se faire sortir de la Champions League et perdre un match très important pour le maintien contre Nottingham Forest (0-3). Fidèle à son habitude, l’ancien défenseur a tenté de secouer son effectif avec une méthode très énergique mais la greffe n’a pas pris. Et avec un petit point d’avance sur la zone rouge, le club londonien ne peut plus se permettre d’attendre que l’électrochoc arrive.

Un collectif de supporters refuse l’arrivée de RDZ

Parmi les pistes étudiées par les dirigeants des Spurs figure Roberto De Zerbi. L’Italien bénéficie d’une belle cote en Angleterre depuis ses deux saisons à Brighton. Le souci, c’est qu’un collectif de supporters de Tottenham, l’association LGBTQI+ Proud Lilywhites, a publié un communiqué pour demander à la direction du THFC de ne surtout pas recruter Roberto De Zerbi. Cela à cause de… Mason Greenwood ! En effet, RDZ a souvent répété que l’ancien Mancunien avait payé pour avoir violenté sa conjointe et qu’il était temps de lui pardonner. Et que lui, en tout cas, ferait tout pour qu’il se sente bien à l’OM. Des propos qui ne sont pas passés en Angleterre où la cote de Greenwood reste au plus bas.

La direction de Tottenham entendra-t-elle ce message, elle qui est déjà très impopulaire auprès des supporters ? En France, le recrutement de Mason Greenwood par l’OM avait provoqué des remous mais, en Angleterre, on ne lui a jamais pardonné ce qu’il a fait à sa femme, même si cette dernière vit toujours avec lui et qu’ils ont récemment eu un deuxième enfant. Si Tottenham passe son tour pour RDZ à cause de cela, il y a fort à parier que les autres clubs de Premier League feront de même…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)