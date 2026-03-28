OM : McCourt a validé une opération XXL, les retombées vont être monumentales !

En acceptant d’accueillir l’équipe féminine de l’OM au Vélodrome, Frank McCourt va contribuer à l’énorme record d’affluence qui se prépare pour un match de football féminin en France.

Ce samedi, l’OM et plus particulièrement son équipe féminine, Les Marseillaises, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire au Stade Vélodrome. Pour la première fois de son existence, l’équipe féminine phocéenne va jouer dans l’enceinte mythique devant un public colossal — et un record d’affluence historique est sur le point de tomber.

Un rendez-vous historique à Marseille

L’OM a décidé d’ouvrir grand les portes du Vélodrome pour la réception de Montpellier, comptant pour la 19ᵉ journée d’Arkema Première Ligue. Grâce à une campagne de mobilisation massive et une offre de places très attractive, le club a déjà franchi la barre des 50 000 spectateurs attendus dans l’enceinte marseillaise ce soir.

Ce chiffre dépasse largement les précédents records d’affluence pour un match de football féminin en France hors grandes compétitions internationales, et pourrait même établir le plus gros public jamais vu pour un match de club féminin dans l’Hexagone.

McCourt valide et encourage

Propriétaire du club depuis près de dix ans, Frank McCourt a donné son accord pour cette initiative historique, soulignant l’importance de ce type d’événements pour le développement du projet olympien. « Très sincèrement, à l’OM, on tient à remercier Frank McCourt qui nous autorise à jouer ici dans cette enceinte vraiment mythique. Je crois que pour les joueuses, c’est important, et pour le projet aussi, de donner de la visibilité », avait déclaré la coach Corinne Diacre.

L’opération, baptisée « La prise de Vel », a été largement relayée sur les réseaux sociaux du club, avec pour slogan inspirant : « Toutes les révolutions commencent par une Marseillaise », un clin d’œil à l’ambition de faire bouger les lignes du football féminin à Marseille et en France.

Un record en vue… et une atmosphère de folie

Le précédent record d’affluence pour un match féminin en France, établi autour de 30 661 spectateurs lors d’un OL-PSG en 2019, est désormais loin derrière. Ce soir, l’OM vise non seulement ce record, mais aussi le public le plus nombreux jamais rassemblé pour un match de football féminin de club dans l’Hexagone.

Avec un effectif au complet et une ambiance qui s’annonce exceptionnelle, les joueuses de Corinne Diacre auront une occasion unique de briller devant un public record.