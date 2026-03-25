Il n’y a pas que les supporters de l’OM qui insultent Frank McCourt. Ceux des Dodgers, son ancien club de baseball, en font de même.

Après quelques années de tranquillité, Frank McCourt a eu droit à une banderole réclamant son départ, le 14 février dernier, lors d’OM-Strasbourg (2-2). Ce jour-là, les supporters marseillais avaient ciblé le propriétaire du club ainsi que Pablo Longoria pour la faillite de leur équipe en Champions League comme au Parc des Princes. Depuis son arrivée en 2017, l’homme d’affaires américain est régulièrement accablé pour son manque d’investissement financier et humain ainsi que ses mauvais choix, lui qui a commencé son ère avec le catastrophique Jacques-Henri Eyraud à ses côtés.

Les tarifs des places de parking ont explosé à Los Angeles

Mais il n’y a pas qu’à Marseille que Frank McCourt prend cher. A Los Angeles également. Entre 2004 et 2012, l’homme d’affaires a été le propriétaire des Dodgers. Son bilan sportif a été catastrophique et nombreux sont ceux lui ayant reproché d’avoir fait de l’argent sur le dos de leur équipe, qui a depuis retrouvé le succès. Ils doivent être encore plus remontés car McCourt continue de se remplir les poches grâce aux Dodgers ! Un compte X s’est ainsi étonné que les places de parking autour du stade soient de 45$ (environ 40€) pour un véhicule classique et 70$ (60€) pour les SUV. Ces parking appartiennent tous à McCourt et c’est lui qui a décidé une augmentation de… 15$ (13€) cette année !

Les supporters américains sont en furie mais comme les stades sont généralement éloignés des centres-villes aux Etats-Unis, ils n’ont d’autres choix que de continuer à venir en voiture. Faisant ainsi la fortune d’un dirigeant qu’ils détestent. Les supporters de l’OM sont prévenus : ça peut toujours être pire !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)