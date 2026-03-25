Après chaque journée de championnat, la direction technique de l’arbitrage revient sur les principaux faits de jeu. Elle a livré son verdict pour la 27e journée de Ligue 1 et c’est assez hallucinant.

Un pénalty accordé au PSG contre Nice (4-0) pour une main pas intentionnelle de Morgan Sanson pour un tir absolument pas cadré, un autre accordé à l’AS Monaco contre l’OL (2-1) alors qu’Endrick a été victime d’une faute au préalable, deux cartons rouges non distribués à des Lillois face à l’OM pour des fautes pourtant énormes… La 27e journée de Ligue 1 a été émaillée de nombreux faits de jeu et on attendait avec impatience l’analyse de la direction technique de l’arbitrage. Sans grand espoir qu’elle contredise les hommes en noir. On n’a pas été déçu même si l’on imaginait tout de même pas qu’elle irait aussi loin…

Il y avait bien pénalty à Nice…

Pour commencer, la DTA estime que le pénalty sifflé en faveur du PSG contre l’OGC Nice était justifié : « Le défenseur niçois n°8 place son bras gauche sur la trajectoire du ballon, dans une position qui augmente la surface couverte par son corps. Le contact avec le ballon est avéré et constitue une infraction à la Loi 12, justifiant le pénalty. Par ailleurs, indépendamment de l’absence d’images permettant d’affirmer avec certitude un « double contact » au moment du botté du corner, la Direction de l’arbitrage (DA) rappelle que, conformément au protocole de mise en œuvre de l’assistance vidéo à l’arbitrage de l’IFAB et à l’exception du pénalty, « une reprise de jeu mal effectuée aboutissant à un but ou à un pénalty ne peut faire l’objet d’un visionnage » par l’arbitre vidéo ». Bref, dans tous les cas, l’arbitre avait raison !

Même cas de figure à Rennes, où le but refusé en toute fin de match devait bien être annulé pour une position de hors-jeu de Breel Embolo sur l’action : « En position de hors-jeu, l’attaquant rennais n°7 interfère avec le défenseur messin n°15 en tentant clairement de jouer le ballon. Cette action influence la capacité du défenseur à jouer lui aussi le ballon. Par conséquent, en application de la Loi 11, la position de hors-jeu est sanctionnable : le but devait bien être refusé ». C’est le cas le moins litigieux de l’analyse car, effectivement, l’attaquant suisse fait bien action de jeu et était hors-jeu au moment du centre. Pas de but, pas de pénalty non plus, comme Embolo l’a réclamé…

…mais silence total pour l’OL et l’OM !

Mais la grosse surprise de cette analyse… c’est qu’il n’y a pas d’analyse pour les deux cas les plus litigieux ! Car même si le pénalty parisien à Nice est contestable, le PSG s’étant largement imposé, les répercussions de ce fait de jeu sont minimes. Mais comment la DTA peut-elle passer sous silence ce qui s’est passé à Lyon et Marseille ? Au Groupama Stadium, M. Letexier a accordé un pénalty à l’ASM à la 72e minute alors qu’au départ, Endrick est victime d’une faute évidente de Denis Zakaria. Et au Vélodrome, Nathan Ngoy met son pied sur le crâne d’Igor Paixao dès la 5e minute, avant que Calvin Verdonk ne fasse faute sur Mason Greenwood en position de dernier défenseur à la 15e, blessant l’Anglais, en plus victime d’une agression d’Hakon Haraldsson !

Cette absence d’analyse semble confirmer que la DTA ne veut pas mettre deux de ses meilleurs arbitres, les pourtant très contestés messieurs Letexier et Bastien, en difficulté en confirmant qu’ils ont fait une erreur. Elle préfère ainsi rendre furieux les clubs, les entraîneurs, les joueurs et les supporters…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)