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OL Mercato : Michele Kang peut respirer après Mikautadze, un chèque de 8 M€ va tomber !

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 08:30
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Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que l’OL peine à sortir de sa zone de turbulences après la défaite face à AS Monaco, une bonne nouvelle pourrait tomber du ciel. Michele Kang, la présidente, voit déjà poindre une manne financière précieuse pour la fin de saison et le prochain mercato.

L’OL peut respirer : Castello Lukeba, formé entre Rhône et Saône, fait sensation au RB Leipzig et pourrait rapporter gros à son ancien club. Selon le site Jeunes Footeux, un transfert cet été pourrait atteindre 70 millions d’euros. Et pour l’OL, la clause de 20 % négociée lors de son départ pourrait rapporter un bonus de 8 millions, un véritable coup de pouce inattendu.

Vital pour le mercato de l’OL

Plus qu’un simple bol d’air, en plus d’un possible départ juteux de Georges Mikautadze de Villarreal, ce chèque serait vital pour Paulo Fonseca et ses plans. Avec le départ acté d’Endrick en fin de saison et l’urgence de prolonger Corentin Tolisso, chaque euro compte. Ce bonus sur Lukeba pourrait permettre à l’OL de sécuriser ses talents clés, tout en envisageant de réaliser une future grosse vente sur Malick Fofana.

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Un destin lié à Leipzig

Le sort financier de Lyon pourrait donc se jouer en Allemagne. Les supporters retiennent leur souffle, espérant que le scénario en or se concrétise pour offrir à Kang et à l’OL une marge de manœuvre plus confortable pour le projet ambitieux de ce mercato. Affaire à suivre de très près.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

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