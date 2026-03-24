Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OL accélère sur le mercato. Battu par le Celta Vigo, Lyon réagit en attirant un jeune talent très convoité, notamment en Espagne.

La stratégie est claire. Depuis la prise en main du recrutement par Matthieu Louis-Jean, l’OL continue de miser sur des profils jeunes à fort potentiel. Le club rhodanien s’appuie sur un double projet, intégrer progressivement ses talents en équipe première tout en élargissant son réseau à l’international.

Une pépite venue du Cameroun

Dans cette logique, un nom revient avec insistance, celui de Kemogne Phanuel. Formé au SIM’S de Bafoussam, ce défenseur central de 19 ans s’est rapidement fait remarquer lors de détections locales, avant de confirmer son potentiel dans plusieurs tournois. International U20 avec le Cameroun, il est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération.

L’OL devance la concurrence espagnole

Et la bataille a été rude. Selon les informations d’Africafoot, le Levante de Luis Castro et Valence ont tenté de s’attacher les services du joueur. Mais c’est finalement l’OL qui a su faire la différence. Un choix fort du joueur, convaincu par le projet lyonnais. L’opération serait en très bonne voie. Kemogne Phanuel devrait s’engager sur un contrat longue durée, possiblement jusqu’en 2030, voire 2032 selon certaines sources. Un signe de confiance fort pour une première expérience en Europe.

Une intégration progressive

Comme souvent avec ce type de profil, l’OL compte prendre son temps. Le défenseur devrait d’abord évoluer avec la réserve en National 3 afin de s’adapter au football européen. Avant, à terme, de rejoindre le groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais. Un pari sur l’avenir qui confirme une chose, Lyon continue de construire intelligemment… et discrètement.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)