Alors que l’ardoise de John Textor peine à perte effacée et fait craindre le pire au club, l’OL pourrait bénéficier d’une coquette somme d’argent grâce à une possible revente de Georges Mikautadze (Villarreal, 25 ans) en Premier League.

John Textor embrume encore l’avenir de l’OL, avec une ardoise on payée qui fait planer une nouvelle fois son avenir à moyen terme. Son sauveur est tout trouvé : Georges Mikautadze. Quelques mois seulement après son arrivée à Villarreal, l’attaquant géorgien impressionne en Liga. Auteur de 11 buts depuis le début de la saison, l’international de 25 ans attire désormais les regards au-delà des Pyrénées, et notamment en Premier League, où Tottenham semble prêt à passer à l’action. Selon le média Fichajes, les Spurs pourraient proposer jusqu’à 60 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant.

Pour l’OL, ce scénario pourrait représenter une véritable bouffée d’air. Le club avait cédé Mikautadze l’été dernier pour 36 millions d’euros, dont 5 millions de bonus, tout en négociant un pourcentage de 10% sur une éventuelle revente. Une opération en Premier League permettrait donc à Lyon de toucher une part significative de la transaction, contribuant à soulager partiellement les finances du club alors que l’ardoise de John Textor reste préoccupante.

L’OL a un pourcentage à la revente pour Mikautadze

Mikautadze s’est rapidement imposé comme un joueur clé à Villarreal, jusqu’à être élu meilleur joueur du mois de février en Liga. Sa progression fulgurante et sa capacité à s’adapter rapidement au football espagnol expliquent l’intérêt de Tottenham, qui voit en lui une solution offensive majeure pour la saison prochaine. Reste la question de la volonté du joueur. Accepter de rejoindre Tottenham dépendra de plusieurs facteurs : le projet sportif du club anglais, la stabilité de l’équipe et les éventuels prétendants alternatifs qui pourraient se positionner sur le mercato estival.

La prudence reste de mise à Lyon

Pour l’OL, la prudence reste de mise, mais l’anticipation du club en négociant un pourcentage sur la revente pourrait transformer un départ en véritable opportunité financière. Si la transaction se concrétise, Mikautadze pourrait non seulement devenir l’un des transferts les plus lucratifs de l’histoire récente de l’OL, mais aussi contribuer directement à stabiliser un club encore en quête d’équilibre économique et sportif. Une opération qui, sur le papier, pourrait changer la donne pour Lyon et donner un second souffle à sa saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)