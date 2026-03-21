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OL : Fonseca fait des annonces et réveille ses joueurs avant Monaco

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 14:30
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Paulo Fonseca
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L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, était de passage ce samedi en conférence de presse à la veille du choc contre l’AS Monaco.

Sur une série de quatre matchs d’affilés sans victoire en Ligue 1 et éliminé ce jeudi dès les huitièmes de finale de la Ligue Europa par le Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais est dans une très mauvaise passe. Les Gones tenteront de réagir ce dimanche (15h) contre l’AS Monaco. À la veille de ce choc, Paulo Fonseca était présent ce samedi en conférence de presse. L’entraîneur lyonnais a notamment fait le point sur son groupe.

Fofana, Moreira et/ou Sulc pourraient être titulaires

« Ce seront les mêmes joueurs que contre le Celta, exactement les mêmes, avec en plus Hans Hateboer et Rachid Ghezzal. Tyler Morton sera suspendu. Nous continuons avec Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Sulc pour leur reprise. Peut-être que certains de ces trois joueurs devront commencer car nous n’avons pas beaucoup de solutions en ce moment. Mais je sais que si je commence avec l’un d’eux, il ne pourra pas jouer 90 minutes. C’est un risque que nous devons prendre en ce moment, mais nous n’avons pas d’autre possibilité », a expliqué le technicien portugais.

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« Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités »

Paulo Fonseca a également appelé ses joueurs à réagir après cette déception européenne. « J’ai dit aux joueurs qu’en ce moment, c’est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle on pensait pouvoir aller loin, mais c’est le foot. Dans le football, on n’a pas le temps de faire des drames. Il faut réagir à chaque fois. Nous ne devons pas nous trouver d’excuses. Nous sommes dans une situation très positive en championnat, une situation que personne n’avait imaginée pour nous à huit journées de la fin. Je veux que chaque personne du groupe prenne ses responsabilités. Nous pourrions parler de beaucoup de choses, mais ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Il faut prendre ses responsabilités et essayer de faire les meilleures choses possibles jusqu’à la fin. On est dans une position que, honnêtement, je n’aurais pas forcément imaginée en début de saison. »

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