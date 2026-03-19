L’OL se fait refroidir par le Celta Vigo et quitte l’Europa Ligue, les notes

Ce jeudi soir, l’OL s’est incliné 2-0 sur sa pelouse face au Celta Vigo, quittant la Ligue Europa par la petite porte après s’être sabordé en début de match avec l’exclusion rapide de Moussa Niakhaté (19ème). Les notes des Lyonnais.

La note du match : 08/20

Septième match de rang sans victoire pour le Lyon de Paulo Fonseca. Hors sujet en début de match puis en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes, les Gones ont vécu un véritable calvaire dans leur stade.

Le Top :

Greif (7) : s’il n’a pas toujours été juste dans son jeu au pied, le Slovaque a longtemps retardé l’échéance. Auteur de trois grosses parades lors du premier acte (26ème, 29ème, 36ème), il ne peut rien sur le but de Rueda à l’heure de jeu et perdu son duel face à Jutgla à la fin.

Les Flops :

Niakhaté (2) : coupable d’une semelle en retard sur Rueda, le Sénégalais a logiquement vu rouge malgré ses contestations. Malgré lui, il symbolise le début de match raté des Gones.

Tagliafico (1) : une grossière faute en début de match qui aurait dû lui valoir rouge plus penalty, de multiples erreurs d’appréciations qui auraient pu coûter cher et une exclusion logique au bout du temps additionnel. Sa grinta ne compense pas tout.

Yaremchuk (3) : déjà à 11 contre 11, l’Ukrainien ne touchait pas beaucoup le ballon. A 10, plus préoccupé par ses adversaires que par le cuir, il n’a pas su peser, faire remonter le bloc par des conservations ou même presser. C’est donc logiquement qu’il a fait les frais de la réorganisation tactique à la pause.

Endrick (3) : comme au match aller, le Brésilien a fait l’objet d’un traitement particulier. S’il a été un peu moins individualiste, le fait de jouer en infériorité numérique faisait peser un trop gros déséquilibre vu son faible apport défensif. Logiquement remplacé par Pavel Sulc à 0-1.

Tessmann (3) : rentré en défense centrale à la mi-temps pour compenser l’exclusion de Niakhaté, l’Américain défend très mal sur le but et ses fautes de relance ont fait perdre un temps considérable à l’équipe.

Les notes des Gones :

OL : Greif (7) – Mata (6), Niakhaté (2), Tagliafico (1) – Kango (6), Morton (6, puis M.Fofana (82ème)), Tolisso (5), Nartey (5, puis Mangala (67ème)), Abner (4,5, puis A.Moreira (67ème)) – Endrick (3, puis Sulc (63ème)), Yaremchuk (3, puis Tessmann (46ème, 3))