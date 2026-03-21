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FRANCE

OL : la menace de la Ligue 2 ressurgit à Lyon, encore à cause de Textor !

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 20:50
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Quelques mois après être passé tout proche de quitter la Ligue 1, l’OL peut craindre à nouveau pour son avenir sportif… encore à cause de John Textor.

L’OL traverse une période sportive mitigée avec 7 matchs de suite sans victoire, mais c’est surtout l’héritage financier de l’ancien président John Textor qui inquiète. Entre mai 2023 et juin 2025, Textor a supervisé des transferts controversés, laissant le club avec une dette qui atteint désormais 255 millions d’euros.

Des transferts fantômes avec Botafogo

Entre juillet 2024 et mars 2025, l’OL a dépensé 120 millions d’euros pour cinq joueurs de Botafogo. Parmi eux, quatre joueurs — Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha et Jefferson Savarino — ne sont jamais venus à Lyon, laissant planer le doute sur la réalité de ces transactions. Ces opérations ont été financées par plusieurs sociétés d’affacturage, qui prêtent de l’argent en attendant des recettes futures liées aux transferts, avec des frais élevés.

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Une plainte pour 42 millions de dollars

Le site Bloomberg a révélé récemment que MC Credit Partners réclame 42 millions de dollars pour le transfert fictif d’Igor Jesus, incluant pénalités et intérêts mensuels estimés à 10 %. La situation juridique pourrait encore aggraver la dette du club si les tribunaux cherchent à récupérer les fonds disparus.

L’avenir financier de l’OL en jeu

Si ces dettes ne sont pas résorbées, l’OL pourrait voir son développement sportif et économique remis en question, peu importe ses performances sur le terrain avec Paulo Fonseca à sa tête, comme le rapporte L’Équipe. Lyon peut donc craindre à nouveau pour son futur, quelques mois seulement après avoir été rétrogradé en Ligue 2, puis repêché. Le feuilleton Textor reste donc un défi majeur pour la direction actuelle, alors que les supporters suivent de près l’évolution de cette affaire aux conséquences financières majeures.

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