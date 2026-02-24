La société Eagle Football Holdings Bidco a officialisé via un communiqué juridique le fait que John Textor n’en était plus le directeur. L’OL n’aura plus jamais à faire à l’Américain.

Comme disait Talleyrand : « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant ». On savait que John Textor avait été écarté des affaires de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, quand Michele Kang a pris le pouvoir pour sauver le club d’une rétrogradation en Ligue 2. On savait également que l’homme d’affaires américain avait tenté un putsch le 27 janvier, avant une assemblée générale, quand il avait tenté de révoquer deux administrateurs indépendants avec ses avocats. Mais celui-ci avait échoué et, en représailles, il s’était vu signifier son départ.

Textor et Eagle, c’est officiellement terminé !

Mais ce mardi, Eagle Football Holdings Bidco, qui détient les actions et droits juridiques de l’OL, de Molenbeek et de Botafogo, a publié un communiqué pour officialiser le fait que John Textor n’en est plus le directeur. Cette fois, c’est donc sûr, l’homme d’affaires américain ne reviendra pas par la fenêtre après avoir été mis à la porte. L’OL tourne l’une des pages les plus sombres de son histoire, qui a failli le renvoyer en Ligue 2 pour la première fois depuis près de quarante ans.

Toutefois, Eagle, Michele Kang et Ares Management, créancier de la société, n’en ont pas fini avec Textor puisque celui-ci a porté l’affaire devant la justice pour réclamer une grosse somme d’argent…

Le calendrier de fin de saison de l’OL

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France