OL : une terrible menace plane sur l’avenir du club, elle vient de John Textor !

Alerte rouge sur l’OL : ARES, le principal créancier du rachat, exige en urgence 250 millions d’euros. Au-delà des questions comptables, c’est l’avenir même de l’OL qui vacille, avec ses supporters pris en otage d’un feuilleton à rebondissements où la survie du club n’est plus un tabou.

On croyait la tempête passée, mais c’est un ouragan qui s’abat sur la maison lyonnaise. Selon les dernières informations de Bloomberg, l’ancien président de l’OL John Textor se retrouve aujourd’hui en conflit ouvert avec le géant de la gestion d’actifs, Ares Management. Et l’OL pourrait servir de monnaie d’échange pour éponger les dettes de sa société mère !

Rappel des faits : lors du rachat de l’OL en 2022, ARES Management avait prêté la somme colossale de 425 millions d’euros à John Textor et sa société Eagle Football Holdings. Si 175 millions ont déjà été récupérés grâce à la cession des parts de Crystal Palace, il reste un reste à charge de 250 millions d’euros que le fonds veut désormais récupérer sans plus attendre. ARES, qui n’a plus confiance après les multiples incidents – dont la révocation d’administrateurs par Textor et le recours controversé à de nouveaux prêts pour Botafogo –, active la clause de remboursement accéléré. Le bras de fer est total, la pression immédiate, et tout l’équilibre du club est menacé.

Que risque vraiment l’OL ? Vente forcée, changement de mains, inquiétudes maximales

Dans ce climat d’urgence, tous les scénarios – même les plus noirs – sont sur la table. Si Eagle Football ne trouve pas très vite une solution pour rembourser, une vente contrainte de l’Olympique Lyonnais n’est plus une option marginale. ARES pourrait tout simplement imposer la cession du club à un tiers, ou pire, en prendre le contrôle direct pour solder la dette. Dans les deux cas, l’OL serait utilisé comme monnaie d’échange pour éponger les pertes d’une structure mère à bout de souffle. Pour les supporters, l’idée même de voir leur club bradé ou servir de trophée financier à un fonds américain glace le sang. L’incertitude est totale : qui trouverait les moyens de reprendre le club ? Sous quelles conditions ? Avec quel projet sportif ? L’ombre d’un futur instable plane sur le Groupama Stadium.

L’OL sous tension à cause de Textor

Dans les coulisses, la situation est explosive. John Textor refuse de reconnaître toute violation contractuelle. Les tensions avec la DNCG, déjà palpables l’été dernier, refont surface. Les ultimatums d’ARES exacerbent la peur d’une perte de mainmise totale. Du côté des tribunes, l’inquiétude monte d’un cran : les supporters, déjà échaudés par les résultats sportifs et certains épisodes internes mouvementés, voient aujourd’hui leur club au bord d’une crise inédite. Le contexte international ne fait d’ailleurs qu’accroître la tension sur la galaxie Textor. Lyon retient son souffle en attendant l’épisode suivant de ce thriller XXL.