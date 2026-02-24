À LA UNE DU 24 FéV 2026
[11:50]FC Nantes, OM Mercato : les deux clubs ont laissé filer un top buteur de la décennie !
[11:39]PSG – AS Monaco : on sait si Dembélé sera présent, le verdict est tombé !
[11:21]Revue de presse : un effet Haise au Stade Rennais, deux bonnes nouvelles au RC Lens, Wahi prolongé à l’OGC Nice ?
[11:00]OM : McCourt vient d’officialiser une signature XXL et se réconcilie cash avec les supporters ! 
[10:49]RC Lens Mercato : Sangaré et Thomasson dans le flou, Leca a déjà lancé les grandes manoeuvres ! 
[10:15]FC Nantes : Lopes a explosé après Le Havre, ses cibles sont identifiées !
[10:00]PSG : nouvelle mine d’or à Doha, les stars vont pleuvoir au Mercato !
[09:38]Revue de presse espagnole : le nouveau Vitinha signe au Real Madrid, le FC Barcelone officialise une recrue ! 
[09:16]ASSE : après Jacob Newman, Kilmer a nommé un nouveau renfort qui va faire revivre les supporters !
[09:03]OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Griezmann !
OL, FC Nantes, OGC Nice : un club historique de Ligue 1 racheté par un milliardaire ?

Par Bastien Aubert - 24 Fév 2026, 08:48
Waldemar Kita (FC Nantes)
Un séisme se prépare peut-être en Ligue 1 avec le rachat d’un club historique : l’AS Monaco.

L’AS Monaco pourrait changer de dimension… et de propriétaire. Fragilisé par des pertes financières importantes ces dernières années, le club de la Principauté serait ouvert à une vente. Et le nom du potentiel repreneur commence sérieusement à circuler. Selon Foot01, l’homme fort du projet viendrait d’Italie. Il s’agirait de Leonardo Maria Del Vecchio, milliardaire dont la fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars. Fils de Leonardo Del Vecchio, ancien président d’EssilorLuxottica — géant mondial de l’optique — il serait aujourd’hui le favori pour reprendre l’ASM. 

L’équipe de basket dans le package ? 

L’information, relayée notamment sur X par Yannick Kmbl, évoque même un projet global incluant aussi l’équipe de basket, la AS Monaco Basket. « Un AS Monaco bientôt aux couleurs italiennes ? Avec un AS Monaco Basket dans le package ? Le nom du potentiel futur propriétaire qui m’a été communiqué est d’ores et déjà associé à l’ASM depuis peu. Maintenant, wait and see… » Un message qui en dit long sans tout dévoiler. D’après L’Équipe, la valorisation du club oscillerait entre 172 et 258 millions d’euros. L’actuel propriétaire, Dmitry Rybolovlev, aurait accumulé d’importantes pertes et serait désormais à l’écoute des offres.

À Monaco, le décor est posé

Si l’opération se concrétise, ce serait un tournant stratégique majeur pour Monaco, qui pourrait relancer une nouvelle ère ambitieuse, avec l’objectif clair de redevenir un poids lourd de la Ligue 1 et de retrouver une stature forte sur la scène européenne. À Monaco, le décor est posé. Un milliardaire italien, un club historique, un propriétaire prêt à discuter. Le cocktail est explosif. Reste à savoir si les rumeurs se transformeront en révolution à l’heure où plusieurs rumeurs de rachat ont déjà touché plusieurs clubs mythiques de Ligue 1 (FC Nantes, OL, OGC Nice) sans que l’affaire ne soit définitivement conclue. 

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

