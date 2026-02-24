Un séisme se prépare peut-être en Ligue 1 avec le rachat d’un club historique : l’AS Monaco.

L’AS Monaco pourrait changer de dimension… et de propriétaire. Fragilisé par des pertes financières importantes ces dernières années, le club de la Principauté serait ouvert à une vente. Et le nom du potentiel repreneur commence sérieusement à circuler. Selon Foot01, l’homme fort du projet viendrait d’Italie. Il s’agirait de Leonardo Maria Del Vecchio, milliardaire dont la fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars. Fils de Leonardo Del Vecchio, ancien président d’EssilorLuxottica — géant mondial de l’optique — il serait aujourd’hui le favori pour reprendre l’ASM.

L’équipe de basket dans le package ?

L’information, relayée notamment sur X par Yannick Kmbl, évoque même un projet global incluant aussi l’équipe de basket, la AS Monaco Basket. « Un AS Monaco bientôt aux couleurs italiennes ? Avec un AS Monaco Basket dans le package ? Le nom du potentiel futur propriétaire qui m’a été communiqué est d’ores et déjà associé à l’ASM depuis peu. Maintenant, wait and see… » Un message qui en dit long sans tout dévoiler. D’après L’Équipe, la valorisation du club oscillerait entre 172 et 258 millions d’euros. L’actuel propriétaire, Dmitry Rybolovlev, aurait accumulé d’importantes pertes et serait désormais à l’écoute des offres.

À Monaco, le décor est posé

Si l’opération se concrétise, ce serait un tournant stratégique majeur pour Monaco, qui pourrait relancer une nouvelle ère ambitieuse, avec l’objectif clair de redevenir un poids lourd de la Ligue 1 et de retrouver une stature forte sur la scène européenne. À Monaco, le décor est posé. Un milliardaire italien, un club historique, un propriétaire prêt à discuter. Le cocktail est explosif. Reste à savoir si les rumeurs se transformeront en révolution à l’heure où plusieurs rumeurs de rachat ont déjà touché plusieurs clubs mythiques de Ligue 1 (FC Nantes, OL, OGC Nice) sans que l’affaire ne soit définitivement conclue.

