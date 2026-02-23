Dans une interview à L’Equipe, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a parlé de la situation en Ukraine, pays de sa femme, mais également de la politique étrangère. Ça décape !

Paulo Fonseca tient généralement un discours très policé. Il est très rare de le voir dégoupiller, comme c’est arrivé l’année dernière lors d’un match contre Brest où il s’était montré menaçant envers l’arbitre et l’avait payé très cher. Habitué à la langue de bois, l’entraîneur de l’OL est sorti de sa réserve dans un entretien à paraître demain dans L’Equipe et dont des extraits sont publiés ce soir. Il y est question de la guerre en Ukraine, pays de son épouse, mais également de la politique étrangère des Etats-Unis, qui fait le jeu de la Russie. En représailles, Fonseca estime que la Coupe du monde devrait se jouer ailleurs !

« Nous voudrions que la Coupe du monde se déroule ailleurs, et pas aux États-Unis »

« La vérité, c’est que nous qui aimons le football, nous voudrions que la Coupe du monde se déroule ailleurs, et pas aux États-Unis, pas en ce moment. La position du président américain a été d’oublier, d’ignorer les plus défavorisés, les plus faibles, et d’être du côté de ses intérêts économiques. Le président américain n’a pas pensé aux personnes. Il a pensé à l’argent. Je ne sais pas si le football est le meilleur moyen de protester contre ça, mais il y a des choses qui sont inacceptables pour moi. »

« C’est comme le président (de la FIFA) Infantino qui pense que la Russie doit participer à nouveau aux compétitions européennes. Nous allons jouer contre la Russie à Moscou alors que les Ukrainiens ne peuvent pas jouer sur leur territoire ? Le pays qui est envahi ne peut pas disputer les compétitions européennes chez lui et la Russie pourrait ? Pour moi, c’est inacceptable. Le football ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais il peut aider à apporter plus de justice dans le monde. Or le président Infantino fait la même chose que le président Trump. Il regarde les intérêts économiques et il oublie les gens. »

Sulc absent entre deux et cinq semaines

Autre motif d’énervement pour Fonseca : Pavel Sulc, sorti hier à Strasbourg (1-3), lors du match qui a mis un terme aux treize victoires d’affilée des Gones, souffre d’une lésion musculaire, selon Le Progrès. Le milieu offensif tchèque pourrait être absent entre deux et cinq semaines. Pas une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais vu l’importance du joueur et surtout à ce moment de la saison où les matches vont recommencer à s’enchaîner tous les trois jours !

Le calendrier de fin de saison de l’OL

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France