OL : Coup de froid pour Endrick à l’approche de l’Olympico contre l’OM

Pour l’OL, la 23e journée de Ligue 1 aurait pu marquer la confirmation de sa montée en puissance. Au contraire, les Lyonnais, attendus, ont chuté lourdement à Strasbourg (3-1), stoppant net leur série positive et ramenant dans leur sillage des interrogations sur les choix et la dynamique collective.

Analyse du revers lyonnais à Strasbourg

Imposants dès l’entame, les Strasbourgeois ont dicté le tempo, surprenant les joueurs de Paulo Fonseca par leur intensité. Rapidement menés, les Rhodaniens n’ont jamais vraiment inversé la tendance, illustrant une soirée difficile où l’ensemble de l’équipe a semblé en dessous de ses standards.

Score final : Strasbourg 3-1 OL

Fin de série pour les Lyonnais

Retour d’Endrick, suspendu lors du précédent match

L’OL, irrégulier dans la circulation et peu inspiré dans les transitions, n’a pas trouvé la clé face à une équipe bien organisée. L’absence d’étincelle dans les un-contre-un ou la finition a pesé lourd, malgré quelques velléités en seconde période.

Fonseca prêt à s’expliquer avec Endrick

Revenu dans le onze de départ après sa suspension, Endrick n’a pas brillé sur la pelouse alsacienne, aligné à un poste inhabituel d’ailier droit. Attendu comme facteur X, il a peiné à faire la différence et à s’adapter dans cette position, une difficulté que le club avait anticipée lors de sa signature.

Interrogé après le coup de sifflet final, Fonseca n’a pas cherché à pointer un joueur. « Je ne veux pas individualiser, tous les joueurs n’ont pas fait un bon match. Je vais parler avec lui, je dois voir ce qu’il aurait pu améliorer dans son jeu. Comme j’ai fait tout le match. Les joueurs ont joué à un niveau différent que d’habitude », a-t-il analysé, privilégiant la discussion plutôt que la sanction.

Le rôle d’Endrick en question

En difficulté pour se mettre en valeur face à Strasbourg, Endrick traverse une période de flottement sous le maillot lyonnais. Après plusieurs semaines d’interruption, il retrouve ses partenaires dans un moment-clé pour la fin de saison, alors que la concurrence s’intensifie et que les attentes sont grandes concernant sa capacité à endosser un rôle majeur.

Ce dialogue annoncé avec Fonseca doit permettre au jeune brésilien, dont l’arrivée a été influencée par plusieurs facteurs en coulisses, de retrouver sa meilleure version et de s’inscrire pleinement dans le projet collectif lyonnais (influence de Mbappé et Camavinga dans le choix d’Endrick pour l’OL).

Pour le coach comme pour l’ensemble du vestiaire, ce revers doit servir de point de départ à de nouveaux ajustements, tant sur le plan personnel que collectif. Cette volonté de dialogue et d’introspection, incarnée par Fonseca, pourrait bien s’avérer décisive alors que l’OL vise un rebond rapide.