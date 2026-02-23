OL : Une pépite lyonnaise en partance pour le Barça pour 30 millions d’euros ?

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre l’un de ses plus grands espoirs offensifs cet été. Courtisé par le FC Barcelone, Malick Fofana serait au cœur d’un dilemme stratégique en Catalogne.

Le club blaugrana hésiterait entre lever l’option d’achat de Marcus Rashford ou miser sur la jeunesse et le potentiel du Lyonnais. Et dans cette équation, l’OL pourrait bien être directement impacté.

Fofana, la pépite lyonnaise qui séduit Barcelone

À seulement 20 ans, Malick Fofana incarne l’avenir offensif de l’OL. Percutant, polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes comme dans un rôle plus axial, le Belge a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement barcelonaise.

Malgré une blessure à la cheville qui a freiné sa progression ces derniers mois, son potentiel reste intact. Barcelone apprécierait particulièrement son explosivité et sa marge de progression. Son prix ? Environ 30 millions d’euros.

Un montant conséquent, mais qui correspond aux standards du marché pour un joueur à fort potentiel européen.

Le Barça hésite face au dossier Rashford

En parallèle, le club catalan doit trancher concernant Marcus Rashford, prêté par Manchester United.

L’international anglais a convaincu par intermittence, affichant un bilan solide en Liga et en Ligue des Champions. Mais lever son option d’achat à 30 millions d’euros pose question dans un contexte financier toujours fragile.

En clair : expérience immédiate avec Rashford, ou pari sur l’avenir avec Fofana ?

Ce débat agite la direction sportive barcelonaise à l’approche du mercato.

L’OL prêt à vendre ?

Du côté lyonnais, la situation est forcément suivie de près. Une offre à hauteur de 30 millions d’euros représenterait une rentrée financière majeure, dans un contexte où l’OL doit aussi surveiller son équilibre économique.

Mais sportivement, perdre Fofana serait un coup dur. Le joueur représente un actif stratégique et un symbole du renouveau lyonnais.

Tout dépendra donc de la décision finale du Barça… et de la volonté du joueur.

Un dossier qui pourrait s’accélérer

À l’approche de l’été, le dossier pourrait rapidement évoluer. Si Barcelone tranche en faveur de la jeunesse, Malick Fofana pourrait devenir l’une des priorités offensives des Blaugrana.

Pour l’OL, la question est simple : résister à la tentation financière ou accompagner le départ d’un talent promis au très haut niveau ?

Une chose est sûre : le mercato lyonnais pourrait basculer sur un simple choix stratégique à Barcelone.