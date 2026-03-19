John Textor n’en a pas fini avec l’OL ! L’homme d’affaires américain, toujours à la tête de Botafogo, réclame 55 M€ au titre du transfert d’Igor Jesus… qui n’a jamais joué à Lyon !

John Textor, on le met à la porte, il revient par la fenêtre ! Ce jeudi, le journaliste américain David Hellier, qui travaille pour Bloomberg, annonce sur X : « L’Olympique Lyonnais, club de football français de première division, fait face à une action en justice de 63 millions de dollars pour rembourser une dette liée au transfert de la star brésilienne Igor Jesus, ce qui met encore plus en lumière les finances et la structure de propriété du club ». Soixante-trois millions de dollars, au taux de change actuel, cela fait 55 M€ ! Un montant hors-sol pour un joueur qui, selon Transfermarkt, ne vaut « que » 22 M€.

Textor veut se venger d’Ares et de l’OL

Le plus incroyable dans l’histoire, c’est que l’attaquant brésilien n’a jamais mis les pieds à Lyon ! Recruté gratuitement par Botafogo en provenance de Dubai à l’été 2024, il n’est resté qu’un an dans le club de Rio de Janeiro, participant à l’incroyable saison des Cariocas, qui ont remporté le championnat brésilien et la Coupe Libertadores. Il a également participé au Mondial des Clubs, pendant lequel il a marqué contre le PSG (1-0). Il a été vendu le 5 juillet 2025 à Nottingham Forest pour 19 M€. On est bien loin des 55 M€ réclamés par John Textor à l’OL…

Cette plainte prouve que l’homme d’affaires américain a décidé de faire payer à l’OL et à Ares l’échec de sa multipropriété. Celle-ci avait pourtant mené les Gones droit dans le mur et c’est pour éviter une relégation administrative en Ligue 2 qu’il a été viré l’été dernier par Michele Kang. Une sortie par la petite porte qu’il entend faire payer à tout le monde !

Le calendrier de fin de saison de l’OL

19/03 : OL-Celta Vigo (8es de finale retour de l’Europa League)

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League