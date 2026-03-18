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FRANCE

OL : un ancien de l’ASSE vole au secours d’Endrick ! 

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 14:00
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Endrick lors de l'échauffement de l'OL avant le match au Havre.
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François Clerc, ancien défenseur de l’OL et de l’ASSE, a défendu Endrick malgré leur faible rendement ces derniers temps à Lyon.

La situation d’Endrick à l’Olympique Lyonnais suscite de plus en plus de débats. Attendu comme un talent capable de dynamiter les défenses, le jeune attaquant brésilien peine encore à répondre pleinement aux attentes depuis son arrivée.

Mais pour François Clerc, pas question de tirer des conclusions hâtives. Invité sur RMC Sport, l’ancien latéral droit de l’ASSE et de l’OL a tenu à défendre le Brésilien, tout en pointant des axes d’amélioration clairs : « Je ne suis pas déçu de l’apport d’Endrick, mais il peut faire mieux. On peut lui reprocher de jouer un peu trop perso et donc, de devenir trop prévisible pour les adversaires. »

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« Je ne suis pas déçu d’Endrick, il peut faire mieux »

Une analyse lucide qui résume bien le début d’aventure du prodige brésilien à Lyon. Capable de fulgurances balle au pied, Endrick montre encore des lacunes dans la prise de décision et dans sa capacité à s’intégrer dans le collectif. Son jeu parfois trop individuel limite son impact global, malgré un potentiel évident. Du côté de l’OL, la patience reste de mise. Le club sait qu’il a misé sur un profil jeune, encore en phase d’adaptation au football européen et à la Ligue 1, réputée pour son exigence tactique.

Le message de François Clerc est donc clair : Endrick n’est pas en échec, il est en apprentissage. Et si le Brésilien parvient à corriger ses défauts, notamment dans le jeu collectif, il pourrait rapidement faire taire les critiques et devenir un élément clé du projet lyonnais.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

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