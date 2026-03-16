Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les matches amicaux de la fin du mois. L’attaquant de l’OL, Endrick, fait son grand retour.

En ces temps un peu compliqués pour Endrick, qui encaisse le contre-coup de son retour à la compétition avec l’OL, après un an et demi sans jouer au Real Madrid, une bonne nouvelle est arrivée du Brésil. Ce lundi, le sélectionneur, Carlo Ancelotti, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les matches amicaux de la fin du mois, contre la France et la Croatie. Et le Gone d’adoption en fait partie. Cela fait pile un an qu’Endrick n’avait plus été convoqué par la Seleçao. Il était entré en jeu à la mi-temps d’une déroute face à l’Argentine (1-4) en éliminatoires du Mondial.

Neymar n’en est pas

Ce retour d’Endrick se fait au détriment de Neymar. L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG se bat pour retrouver la sélection afin de disputer une dernière fois la Coupe du monde. Mais Carlo Ancelotti ne l’a pas retenu. C’est que Neymar reste quand même très loin de son meilleur niveau. Avec Santos, il alterne coups d’éclat et prestations insipides, au sein d’un championnat dont le niveau, dans sa deuxième partie de tableau, n’est pas relevé. Neymar n’a pas non plus brillé dans le championnat d’état de Sao Paulo. Sachant qu’il s’agit de l’avant-dernier rassemblement avant le Mondial, ses chances d’être aux Etats-Unis, au Canada ou au Mexique s’amenuisent un peu plus…

Endrick, lui, a une vraie carte à jouer lors de ce rassemblement. Si certains joueurs comme Vinicius Jr (Real Madrid) et Raphinha (FC Barcelone) semblent incontournables, il y a des places à prendre à leurs côtés. Pour affronter la France et la Croatie, Ancelotti a retenu Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Joao Pedro (Chelsea), Rayan (Bournemouth) et Matheus Cunha (Manchester United) dans le secteur offensif.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

19/03 : OL-Celta Vigo (8es de finale retour de l’Europa League)

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League