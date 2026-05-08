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ASSE : Montanier lâche une réponse forte sur l’avenir de Kilmer Sports chez les Verts

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 13:35
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Philippe Montanier (ASSE)

En conférence de presse, le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, a fait une mise au point sur l’avenir du projet de Kilmer Sports dans le Forez.

Pour la deuxième saison consécutive depuis sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne pourrait échouer dans sa quête de remontée directe en Ligue 1. Actuellement troisièmes avant la 34e et dernière journée, les Verts pourraient être contraints de passer par les barrages pour espérer retrouver l’élite.

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception d’Amiens, Philippe Montanier a été interrogé sur l’impact qu’aurait une non-montée pour le projet de Kilmer Sports à Saint-Étienne. L’entraîneur stéphanois s’est voulu rassurant concernant les ambitions à long terme du nouveau propriétaire des Verts.

« Je ne pense pas que ça remettrait en cause l’investissement à long terme »

« C’est un projet à long terme. C’est sûr que ça aiderait beaucoup s’il y avait une accession en Ligue 1 cette saison. Je ne pense pas que ça remettrait en cause l’investissement à long terme si ça n’était pas le cas. Ça permettrait de gagner un peu de temps si on validait cette montée cette année, certainement », a-t-il confié.

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