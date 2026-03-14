OL : Endrick (Real Madrid) commence déjà à fatiguer à Lyon

Sur RMC, Daniel Riolo a dézingué Endrick et sa prestation lors du match nul de l’OL à Vigo.

Après cinq matchs sans retrouver le chemin des filets, Endrick, l’attaquant brésilien de 19 ans prêté par le Real Madrid à l’OL, a offert un match nul précieux à son équipe jeudi soir en 8e de finale aller de Ligue Europa. Son but tardif face au Celta de Vigo (1‑1) a permis à Lyon de revenir dans la double confrontation, mais a également relancé le débat sur son style de jeu.

Endrick « fatigue » Riolo

Endrick, auteur de 6 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Lyon, a longtemps peiné à se montrer décisif avant de marquer dans les dernières minutes à Balaídos. Mais cette entrée en matière saluée par les supporters ne fait pas l’unanimité chez les observateurs. Sur RMC, le chroniqueur Daniel Riolo a vivement critiqué l’attitude du jeune prodige, regrettant son penchant pour le jeu individuel au détriment du collectif.

« Dans la période actuelle où Lyon joue beaucoup et il y a beaucoup de fatigue dans le groupe, il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Endrick me casse la tête, il me fatigue et je ne pensais pas qu’il me fatiguerait si vite. Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs à vouloir tout faire tout seul. »

Riolo n’a pas hésité à pointer du doigt ce qu’il perçoit comme une individualité excessive :

« Tu as l’impression que ça lui coûte de donner un ballon. Quand il fait son centre pour Yaremchuk, tu as l’impression que ça lui coûte cher de donner un ballon. S’il ne met pas cette frappe, tu perds le match 1‑0… »

Et le chroniqueur d’ajouter une critique plus générale sur l’attitude du jeune numéro 9 :

« Le peu de ballons qu’il a, tu as l’impression qu’il faut qu’il “gâchette” tout… OK, Endrick est talentueux, mais il doit apprendre certaines choses, qu’on lui mette du plomb dans la tête. »

Un talent brut, mais un caractère qui interpelle ?

À Lyon, la question est désormais sur toutes les lèvres : Endrick, pépite venue du Real Madrid, peut‑il trouver le bon équilibre entre talent individuel et jeu collectif dans une équipe en pleine quête d’objectifs européens et en souffrance physique ? Son but à Vigo prouve qu’il a le flair du buteur, mais sa propension à jouer souvent en solitaire commence à susciter des réserves, même chez certains experts.