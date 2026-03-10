La phase retour du championnat s’annonce fébrile à l’OL. Au lendemain du nul frustrant face au Paris FC (1-1), les observateurs scrutent la performance d’Endrick, longtemps porteur d’espoirs à son arrivée. Parmi eux, Samuel Umtiti a livré une analyse sans détour sur le plateau de l’After Foot, décryptant les hauts et les bas d’un joueur déjà sous pression.

Propulsé au rang de révélation dès son arrivée, Endrick a rapidement séduit par son impact dans les petits espaces et sa capacité à connecter le jeu offensif de l’OL. Mais la dynamique s’est enrayée dernièrement, à l’image de sa prestation décevante contre le Paris FC. Le public, les coéquipiers et la direction attendent énormément du Brésilien, dont les moindres faits et gestes sont désormais auscultés par la presse et son club prêteur, le Real Madrid.

Les points forts d’Endrick soulignés par Umtiti

Samuel Umtiti n’a pas manqué de rappeler l’apport immédiat d’Endrick à son arrivée à Lyon. L’international brésilien s’est illustré par des qualités techniques au-dessus de la moyenne, notamment dans l’enchaînement sur de petites surfaces et la justesse dans ses premières combinaisons. Son sens du jeu collectif et sa capacité à créer le danger laissaient espérer un véritable renfort pour l’attaque rhodanienne. Son adaptation au championnat de France, suivie de près comme rapporté dans cette analyse sur son prêt jusqu’à la fin de saison, alimentait ainsi de grandes attentes.

Pourquoi Endrick n’y arrive plus ? L’analyse technique de Samuel Umtiti

Pour Umtiti, les difficultés récentes d’Endrick tiennent surtout à sa perte de connexion avec le collectif. Le défenseur pointe un manque d’automatismes avec ses partenaires, visible lors de ses dernières entrées en jeu. L’attaquant semble en quête d’un but libérateur, allant parfois jusqu’à privilégier l’action individuelle plutôt que la solution collective. Cet excès de précipitation rappelle certains passages de son temps au Real Madrid, où, selon l’expert, il avait déjà tendance à forcer les frappes ou à délaisser l’appui sur ses coéquipiers. Preuve qu’Endrick n’a pas encore trouvé l’équilibre entre inspiration et efficacité, dans un contexte lyonnais qui demande patience et adaptation.

Les conseils d’Umtiti : ce qu’Endrick doit corriger

L’ancien champion du monde conseille à Endrick de réajuster son jeu en privilégiant davantage la connexion avec le collectif lyonnais. Pour Samuel Umtiti, il est urgent de retrouver confiance en ses coéquipiers, de s’impliquer dans la construction et d’être moins obsédé par le but à tout prix. S’il parvient à travailler ses choix et à faire passer l’intérêt de l’équipe avant l’action individuelle, Endrick pourra relancer sa dynamique et répondre aux attentes placées en lui. Les supporters de l’OL attendent désormais de voir si le jeune Brésilien peut rebondir et s’imposer comme un rouage incontournable du groupe.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League