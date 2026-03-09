Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Alors que l’OL a reculé à la 4e place de Ligue 1 et subit les absences de plusieurs cadres, la seule lueur positive pour Paulo Fonseca pourrait venir du mercato.

L’OL traverse une période compliquée. Après le match nul contre le Paris FC (1-1), Paulo Fonseca a reconnu la difficulté de son effectif, privé de joueurs clés.

Pas de retour de blessés à l’OL

« J’ai besoin de récupérer rapidement certains blessés, mais il n’y en aura pas pour jeudi », a-t-il expliqué. Le retour de Fofana n’est pas attendu avant la trêve. Face au PFC (1-1), l’entraîneur portugais a préservé Endrick, Roman Iaremtchouk et Corentin Tolisso au coup d’envoi. Si l’entrée du Brésilien et de l’Ukrainien après l’heure de jeu devait faire la différence, elle a surtout profité aux adversaires. Endrick, déjà en difficulté contre Lens, a multiplié les maladresses et reçu des sifflets du public.

Option levée pour Iaremtchouk ?

La seule note positive à l’OL pourrait venir du mercato. Roman Iaremtchouk, arrivé de l’Olympiakos cet hiver, pourrait voir l’option d’achat de 5 millions d’euros activée cet été. La presse grecque et le site Jeunes Footeux indiquent que la direction lyonnaise est favorable à cette décision : « Sécuriser un tel profil à ce prix, même si ce joueur a la trentaine, alors que le marché des avant-centres s’enflamme, serait une victoire majeure pour la nouvelle direction de l’OL. » Malgré une période délicate pour les Gones, Iaremtchouk pourrait devenir un atout clé pour renforcer l’attaque et offrir à Fonseca une base solide pour la suite de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League