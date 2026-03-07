À LA UNE DU 7 MAR 2026
[11:50]FC Nantes, OM, OL, OGC Nice : Romain Molina balance sur la faillite des clubs de L1 et lâche une bombe sur Kita ! 
[11:25]Revue de presse : déjà des fuites sur Haise à Rennes, Boudaoui cause des remous à Nice, l’avenir de Risser menacé à Lens !
[11:00]OL Mercato : pluie de mauvaises nouvelles avant le PFC, nouvelle saignée au Mercato !
[10:52]OM : deux absents et deux retours de taille dans le groupe pour Toulouse 
[10:47]Stade Rennais : Haise s’associe au RC Lens pour donner le coup de grâce à l’OM
[10:13]Revue de presse espagnole : 5 recrues au Real Madrid, le nouveau Busquets au FC Barcelone ?
[09:41]FC Nantes : en cas de défaite contre Angers, les Kita s’activent déjà pour le départ de Kantari ! 
[09:16]ASSE : une nouvelle pointure lancée par Kilmer pour entourer Montanier ! 
[08:48]OM Mercato : après Greenwood, Benatia prêt à refaire un gros coup en Angleterre !
[08:17]FC Nantes – Angers : Kantari valide un choix fort des supporters dans son onze 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : pluie de mauvaises nouvelles avant le PFC, nouvelle saignée au Mercato !

Par Bastien Aubert - 7 Mar 2026, 11:00
💬 Commenter
Michele Kang assistant à un match au Groupama Stadium.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’OL se prépare à affronter Paris FC dimanche soir (20h45) avec un effectif fortement touché par les blessures. Paulo Fonseca doit bricoler et gérer une situation délicate avant un mercato estival qui pourrait s’annoncer chaud.

L’OL a accueilli un nouveau blessé avec Ainsley Maitland-Niles, sorti sur blessure lors du dernier match contre le RC Lens. « Nous n’avons pas le temps de nous reposer, a fustigé Paulo Fonseca hier en conférence de presse; Nous avons Ainsley qui rejoint la liste des blessés pour peut-être quinze jours avec une blessure à l’adducteur. Les absents ne seront pas de retour pour Paris FC et ce sera difficile pour le match de Vigo. Sur les six, aucun des absents ne sera de retour pour Vigo. Nous n’aurons pas de latéral pour Vigo car Hans (Hateboer) et Noam (Kamara) ne sont pas dans la liste pour l’Europa League. »

Malick Fofana, initialement pressenti pour intégrer le groupe, ne sera pas de la partie : « Je pense que c’est la même situation qu’Ernest. Je pensais que Malick pourrait être avec nous maintenant, mais les joueurs sont tous différents et les réactions à la douleur sont différentes. On sait quels joueurs peuvent revenir avec de la douleur et lesquels préfèrent attendre d’être pleinement rétablis. »

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Des nouvelles rassurantes mais prudentes

Fonseca a aussi évoqué Afonso Moreira : « Ce n’est qu’une blessure. Il avait récupéré, mais après son premier entraînement il a ressenti le même problème. Je suis un peu coupable parce que j’ai pressé le docteur pour l’utiliser, mais il n’était pas prêt. »

Idem pour Ernest Nuamah : « Il a connu un autre problème que sa blessure initiale, un problème au cartilage, et ça a été difficile de résoudre cette situation. Je pense qu’il aura bientôt la possibilité de reprendre avec nous. » Fonseca espère très vite pouvoir compter sur Maitland-Niles, Nuamah, Sulc, Moreira, Fofana et Kluivert pour stabiliser l’effectif de l’OL.

Un mercato déjà sous pression à l’OL

Parallèlement, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz a invité Joël Domenighetti dans son Talk Show, qui a révélé la nécessité pour l’OL de vendre entre 40 et 60 millions d’euros l’été prochain. Autant dire que le prochain mercato risque d’être encore animé à l’OL.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot