L’OL se prépare à affronter Paris FC dimanche soir (20h45) avec un effectif fortement touché par les blessures. Paulo Fonseca doit bricoler et gérer une situation délicate avant un mercato estival qui pourrait s’annoncer chaud.

L’OL a accueilli un nouveau blessé avec Ainsley Maitland-Niles, sorti sur blessure lors du dernier match contre le RC Lens. « Nous n’avons pas le temps de nous reposer, a fustigé Paulo Fonseca hier en conférence de presse; Nous avons Ainsley qui rejoint la liste des blessés pour peut-être quinze jours avec une blessure à l’adducteur. Les absents ne seront pas de retour pour Paris FC et ce sera difficile pour le match de Vigo. Sur les six, aucun des absents ne sera de retour pour Vigo. Nous n’aurons pas de latéral pour Vigo car Hans (Hateboer) et Noam (Kamara) ne sont pas dans la liste pour l’Europa League. »

Malick Fofana, initialement pressenti pour intégrer le groupe, ne sera pas de la partie : « Je pense que c’est la même situation qu’Ernest. Je pensais que Malick pourrait être avec nous maintenant, mais les joueurs sont tous différents et les réactions à la douleur sont différentes. On sait quels joueurs peuvent revenir avec de la douleur et lesquels préfèrent attendre d’être pleinement rétablis. »

Des nouvelles rassurantes mais prudentes

Fonseca a aussi évoqué Afonso Moreira : « Ce n’est qu’une blessure. Il avait récupéré, mais après son premier entraînement il a ressenti le même problème. Je suis un peu coupable parce que j’ai pressé le docteur pour l’utiliser, mais il n’était pas prêt. »

Idem pour Ernest Nuamah : « Il a connu un autre problème que sa blessure initiale, un problème au cartilage, et ça a été difficile de résoudre cette situation. Je pense qu’il aura bientôt la possibilité de reprendre avec nous. » Fonseca espère très vite pouvoir compter sur Maitland-Niles, Nuamah, Sulc, Moreira, Fofana et Kluivert pour stabiliser l’effectif de l’OL.

Un mercato déjà sous pression à l’OL

Parallèlement, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz a invité Joël Domenighetti dans son Talk Show, qui a révélé la nécessité pour l’OL de vendre entre 40 et 60 millions d’euros l’été prochain. Autant dire que le prochain mercato risque d’être encore animé à l’OL.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League