À l’heure du sprint final, l’OL avance sur un fil. Les ambitions de fin de saison se retrouvent fragilisées par une accumulation de blessures majeures. Entre infirmerie pleine à craquer, désillusion en Coupe de France et calendrier infernal, les Gones de Paulo Fonseca voient leur horizon s’assombrir.

Retombée brutale pour l’OL, éliminé aux portes du dernier carré par le RC Lens après un suspense interminable et une fatale séance de tirs au but (2-2, 4-5 t.a.b). Le dernier espoir de titre national s’est envolé, plongeant le club dans une frustration bien réelle. Le revers n’efface pas les efforts du groupe, revenu de 0-2 au score, mais il expose cruellement l’usure physique d’un effectif déjà miné par les absents. Paulo Fonseca n’a pas masqué sa déception : « Nous voulions gagner la Coupe de France. Mais la Ligue Europa et le championnat restent des objectifs essentiels pour le club. » Un mot d’ordre : transformer la défaite en moteur pour la suite.

Effectif amoindri : l’infirmerie qui ne désemplit pas

C’est le sujet qui fâche et qui inquiète tout le vestiaire. L’infirmerie de l’OL n’a, semble-t-il, jamais été aussi encombrée. Contre Lens, ce sont Pavel Sulc, Afonso Moreira, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Ruben Kluivert qui manquaient à l’appel. Symboles de cette hécatombe, Clinton Mata enchaîne les minutes sans relâche, pendant qu’Ainsley Maitland-Niles quitte la pelouse sur souci musculaire. Fonseca doit bricoler, miser sur la jeunesse et espérer que la liste ne s’allongera pas dans les semaines cruciales à venir. Ce mal chronique pèse lourd sur les options tactiques et l’énergie du groupe, particulièrement dans le secteur offensif.

Fonseca, staff et joueurs : l’union sacrée face à la tempête

Dans la tempête, le staff lyonnais choisit l’union. Pas question de céder à la panique, au contraire. Matthieu Louis-Jean, directeur sportif, multiplie les messages positifs envers ses joueurs : « Je suis très fier de l’équipe, de l’état d’esprit affiché. Revenir à hauteur de Lens témoigne de notre mentalité. » Un leitmotiv auquel souscrit Fonseca, qui valorise l’irruption remarquée des jeunes, comme le démontre les provocations de Rémi Himbert contre l’OM et les supporters de l’ASSE, façon de rappeler que la formation rhodanienne reste un vivier précieux. « On a le jeune Himbert qui fait encore une entrée incroyable. Ça va nous servir pour la suite. »

Ligue 1 et Europa League : un sprint final sous pression

L’OL joue gros. Toujours troisième du championnat, les Lyonnais voient fondre la concurrence, alors que la moindre erreur peut couter cher dans la lutte pour le podium. La cadence des matches est infernale, chaque blessure supplémentaire alourdit la gestion d’effectif. En parallèle, la Ligue Europa se dresse comme un défi aussi exaltant que périlleux. Fonseca le sait : il faudra recomposer sans cesse, tout en gardant des cadres frais. L’intégration express des jeunes, tels qu’Himbert dont la première signature professionnelle est évoquée sur Foot Mercato, pourrait offrir un rebond inespéré dans les rotations.

L’OL dos au mur : urgence et espoirs pour la suite

Le money-time s’annonce brûlant pour Lyon. Les retours annoncés de certains blessés, comme Malick Fofana, la détermination d’un vestiaire soudé et l’énergie des jeunes issus du centre, constituent autant de raisons d’y croire. Mais la marge d’erreur est réduite au minimum : chaque journée compte, chaque absence pèse. Au cœur de l’orage, le staff et la direction martèlent un discours mobilisateur : « Il nous reste deux compétitions et on va donner le maximum à chaque match. » L’issue dépendra de l’habilité de Fonseca à maintenir fraîcheur et cohésion, tout en évitant que ce cauchemar de blessures ne devienne irrémédiable.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League