Jeudi, le RC Lens a validé sa place en demi-finales de la Coupe de France face à l’OL, au terme d’un scénario à couper le souffle (2-2). Florian Thauvin, de retour au sommet, s’est offert une soirée majuscule : buteur, passeur puis finisseur lors de la séance de tirs au but… avant de chambrer les Gones. Mythique.

Le RC Lens s’est défait de l’OL au Groupama Stadium aux tirs au but et il est difficile de ne pas voir la patte de Florian Thauvin sur cette qualification. Dès les premières minutes, son implication donne le ton. Patron technique, leader de vestiaire, l’ancien crack de l’OM a marché sur Lyon, signant un retour en France remarqué après son expérience à l’étranger. À 33 ans, il démontre que sa vista reste intacte.

Buteur pour ouvrir le score à la 23e minute

pour ouvrir le score à la 23e minute Passeur décisif pour le second but de Lens juste avant la pause

pour le second but de Lens juste avant la pause Tireur du penalty vainqueur lors de la séance fatidique

Cela porte à 8 réalisations et 5 passes décisives son total individuel cette saison, toutes compétitions confondues. Thauvin n’est plus simplement le métronome lensois : il en est le moteur offensif.

Une prestation de leader dès la première mi-temps

Dès l’entame, ce quart de finale s’annonce tendu. Mais dès la 23e, Thauvin récupère un ballon mal repoussé par la défense, parfait renard des surfaces, et donne l’avantage aux siens. Le public lensois exulte. Juste avant la mi-temps, il se met dans le costume de passeur : service en or pour Abdallah Sima, qui double la mise d’une frappe limpide. Les deux hommes symbolisent la réussite offensive de ce Lens version 2025/26.

L’activité de Thauvin ne se limite pas à l’attaque. Efforts défensifs, relais, prises de risques, il insuffle sa grinta à tout le collectif. Lyon tente de réagir après la pause, pousse jusqu’à revenir à égalité, mais la lumière reste lensoise : le numéro 10 a déjà posé la marque de l’expérience et du sang-froid.

L’histoire de ce match et tous les moments clés peuvent d’ailleurs être revus sur ce résumé vidéo riche en émotions.

Un sang-froid décisif lors de la séance de tirs au but

À 2-2 après le temps réglementaire, la tension atteint son comble. La séance de tirs au but s’installe. Thauvin hérite du dernier ballon. Regard fixe, concentration maximale, il s’élance et crucifie le portier lyonnais. D’un geste symbolique – doigts sur les oreilles devant le Virage Nord – il laisse exploser une célébration libératrice : Lens est en demi-finales.

Ce sang-froid au bout de la nuit rappelle que peu de joueurs peuvent gérer une telle pression. Impressionnant d’aisance et de maturité, le champion du monde 2018 inscrit là une nouvelle page dans la légende du Racing.

Éloges du vestiaire et des supporters de l’OM pour Thauvin

Dans le vestiaire, Thauvin est fêté comme le héros que tout le monde attendait. Mamadou Sangaré n’a pas tari d’éloges, évoquant un joueur « énorme aussi bien dans les efforts offensifs que défensifs » et louant son impact décisif dans la dynamique lensoise. Les mots forts s’enchaînent, les accolades aussi. Mais Flotov reste fidèle à lui-même, préférant laisser parler le collectif et une simple photo sur les réseaux pour savourer la qualification.

L’admiration se ressent aussi dans la presse, unanimement conquise par cette prestation sur la pelouse de Lyon. Thauvin, élu homme du match, conforte son statut de leader tout en gardant une humilité rare dans l’élite… et une manière de chambrer bien à lui puisqu’il a vengé l’OM en imitant le geste du jeune Himbert dimanche au Vélodrome. Ce geste lui a valu une validation totale des supporters marseillais : « C’est un pur régal », note NT. « On l’aime », poursuit Ruben Sanz. « C’est précisément ce qui manque maintenant a l’OM des joueurs qui aiment ce club, qui se battent pour lui et ne l’oublie pas », ajoute Petit Body. « On t’aime Thauvin merci et Lyon, ils ont trop parlé : ne vous inquiétez pas vous allez faire saison blanche comme nous », conclut Coco.

La suite pour le RC Lens et Thauvin

Ce succès ouvre de formidables perspectives. Lens défiera dans quelques semaines une place en finale, avec une confiance décuplée et une équipe qui grandit dans la difficulté. Thauvin, pour sa part, n’entend pas s’arrêter là. Il aura l’occasion de continuer sur sa lancée dès la prochaine journée avec la réception du FC Metz, pour prolonger son incroyable série.

Quant à Abdallah Sima, sa saison continue d’attirer l’attention, après son arrivée sous les couleurs sang et or l’été dernier : chaque match voit son nom grimper en importance dans l’effectif. Avec un groupe désormais soudé autour d’un Thauvin retrouvé, le Racing Club de Lens rêve encore plus grand. La Coupe n’a pas livré tous ses secrets, mais une chose est sûre : avec un Florian Thauvin à ce niveau, le public lensois peut croire à toutes les émotions.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France