Le RC Lens élimine l’OL et file en demis, les Tops et les Flops du choc

Par Alexandre Corboz - 5 Mar 2026, 23:27
Ce jeudi soir, dans le choc des quarts de finale de la Coupe de France au Groupama Stadium, l’OL et le RC Lens ont livré un solide combat (2-2), soldée par la victoire aux penaltys des Sang et Or (5-4).

Note du match : 15/20

Les Tops :

Himbert (non noté) : entré à l’heure de jeu, le gamin de 18 ans a changé le match en délivrant une passe décisive pour Yaremchuk (67ème) et en égalisant dans le temps additionnel (90ème+4).

Yaremchuk (6) : s’il a eu un peu de mal en première période, l’Ukrainien est monté en pression au fil des minutes pour donner du fil à retordre à la défense artésienne. Après avoir trouvé la barre (63è), le joueur prêté par l’Olympiakos a marqué d’un joli coup de casque sur un centre de Rémi Himbert (67ème).

Sima (6) : remplaçant au pied levé d’un Wesley Saïd blessé de dernière minute, l’ancien Brestois a signé un coup de canon sublime pour le 2-0 avant la pause (45ème+1). Un match solide qu’il a fini en pointe.

Edouard (6) : rarement on aura vu Moussa Niakhaté autant en difficulté face à un attaquant cette saison. L’ancien Titi aurait pu marquer sans un arrêt peu académique de Descamps (43ème).

Les Flops :

Descamps (3) : un bel arrêt au pied devant Edouard (43ème), un premier but où sa responsabilité peut être engagée sur la frappe d’Abdulhamid repoussée sur Thauvin (24ème), un second but où il est clairement fautif face à Sima. Clairement pas assez décisif cette fois-ci… Contrairement au match de Laval au tour précédent. Pas décisif sur la séance de penaltys où il a pris, c’est vrai, que de jolis buts.

Maitland-Niles (3) : match affreux de la part du latéral anglais, entre imprécisions, nonchalance dans les contrôles et difficultés à fermer son couloir. Où était-il sur l’ouverture du score de Florian Thauvin (24ème) ? Sorti sur blessure et remplacé par Hateboer (69ème).

Abner (3,5) : le Brésilien n’est un milieu de terrain de formation et cela s’est clairement fait ressentir au cœur d’un premier acte où il a été désastreux. Lorsqu’il ne parvient pas à se projeter dans la surface, c’est quand même très laborieux…

Les notes des deux équipes :

OL : Descamps (3) – Maitland-Niles (3, puis Hateboer (69ème)), Mata (5), Niakhaté (5), Tagliafico (4, puis Himbert (59ème)) – Tolisso (6), Morton (5), Abner (3,5) – Nartey (5,5, puis Karabec (87ème)) – Endrick (4), Yaremchuk (6).

RC Lens : Risser (5) – Celik (5,5), Ganiou (6), M.Sarr (6) – Abdulhamid (6), Sangare (5,5), Thomasson (5,5), Udol (5,5) – Thauvin (6), Sima (6) – Edouard (6, puis Haïdara (78ème)).

