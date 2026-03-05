Dernier quart de finale de Coupe de France, le choc entre l’OL et le RC Lens débutera à 21h15 ce soir. Paulo Fonseca et Pierre Sage ont dévoilé leurs onze de départ.

Depuis l’élimination de l’OM hier, le vainqueur de ce match entre l’OL et le RC Lens semble avoir une autoroute dégagée jusqu’à la Coupe de France. Ce serait une première pour les Sang et Or, pas pour les Gones, qui l’ont déjà remportée à cinq reprises, mais la dernière remonte à 2012. Lyon était en finale il y a deux ans et son entraîneur était à l’époque Pierre Sage, aujourd’hui sur le banc lensois.

Le coach du Racing espère obtenir un meilleur résultat face à son ancien club que lors du match aller en Ligue 1, perdu 1-0 à Bollaert lors de la première journée. De l’eau a coulé sous les ponts depuis, Lens a longtemps tenu la dragée haute au PSG dans la lutte pour le titre et il demeure la surprise de la saison, même s’il n’a plus gagné depuis deux matches en championnat (défaite 2-3 contre Monaco, nul 1-1 à Strasbourg). Même chose pour les Lyonnais, battus à Strasbourg (1-3) puis à Marseille (2-3). Les deux formations sont donc revanchardes et bien décidées à gagner ce soir pour viser le sacre en mai.

Voici les onze choisis par Paulo Fonseca et Pierre Sage.

OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Nartey, Tolisso, Abner – Endrick, Yaremchuk.

RC Lens : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdülhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Sima – Edouard.