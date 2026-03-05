RC Lens – OL : Le terrible aveu de Pierre Sage qui ne passe pas auprès des supporters !

À quelques heures d’un choc important entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais, une déclaration de Pierre Sage fait déjà énormément parler. L’entraîneur lensois a livré un aveu très direct sur son attachement à Lyon… au point de provoquer l’incompréhension et la colère d’une partie des supporters sang et or.

Une déclaration qui tombe au pire moment

En conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens n’a pas cherché à esquiver la question sur son avenir et sur son lien avec l’OL. Bien au contraire.

« Je suis lyonnais, entraîneur lensois. Ce sera toute ma vie. Entraîneur de Lens je ne sais pas, mais lyonnais oui. Je reviendrai, oui… »

Une sortie très forte, d’autant plus qu’elle intervient… le jour même d’un affrontement entre Lens et Lyon. Une situation qui a immédiatement fait réagir les supporters lensois, certains y voyant un manque de respect envers le club et le timing du match.

Un rêve assumé de retour à Lyon

Relancé par un journaliste sur la possibilité de redevenir un jour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage n’a laissé aucune place au doute.

« Oui, je l’ai dit dès le mois de février après m’être fait virer le 28 janvier. Je pense que ce sera le cas un jour, oui. J’ai plus d’arguments maintenant que j’en avais au mois de février en plus. »

Tout en précisant ne pas vouloir mettre la pression sur sa direction actuelle, le technicien a clairement laissé entendre qu’un retour à Lyon restait un objectif personnel.

Les supporters lensois se sentent trahis

Depuis son arrivée sur le banc du RC Lens, Pierre Sage avait pourtant réussi à séduire une grande partie du public de Stade Bollaert-Delelis. Son discours, son projet et sa volonté de construire sur plusieurs saisons avaient créé un vrai lien avec les supporters.

Mais cette déclaration change la perception de certains fans, qui voient désormais un entraîneur prêt à quitter Lens si l’OL venait à frapper à sa porte.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters parlent déjà de « désaveu » ou d’« erreur de communication ».

Une pression supplémentaire avant le match

Cette polémique tombe au plus mauvais moment pour le RC Lens. Le duel face à l’Olympique Lyonnais s’annonce déjà tendu sportivement, mais l’atmosphère autour de l’entraîneur pourrait ajouter une pression supplémentaire.

Reste désormais à voir comment le public lensois accueillera Pierre Sage et si cette sortie médiatique aura un impact sur l’ambiance… et sur le terrain. Une chose est sûre : le match de ce soir ne sera pas un match comme les autres.