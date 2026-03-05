OL, RC Lens, Nice, Toulouse, Strasbourg : L’IA désigne son favori pour la Coupe de France après le flop de l’OM !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La Coupe de France continue de surprendre cette saison. Après l’élimination précoce du Paris Saint-Germain face au Paris FC, un autre grand favori est tombé : l’Olympique de Marseille.

Au Stade Vélodrome, les Marseillais avaient pourtant une autoroute vers la finale. Mais malgré un match spectaculaire (2-2), ils se sont inclinés aux tirs au but face au Toulouse Football Club, pourtant en difficulté ces dernières semaines.

Une nouvelle désillusion pour l’OM, qui vit une saison très compliquée dans toutes les compétitions. Désormais, la Coupe de France est totalement ouverte.

Alors, qui peut aller au bout entre Lyon, Lens, Strasbourg, Toulouse et Nice ?

OL – Lens : le vrai favori pourrait sortir de ce choc

Le quart de finale entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens ressemble presque à une finale avant l’heure.

Lyon possède l’un des effectifs les plus talentueux encore en lice et une vraie culture des matchs à enjeu. De son côté, Lens reste une équipe extrêmement solide collectivement et capable d’élever son niveau dans les grandes affiches.

Pour beaucoup d’observateurs, le futur vainqueur de la Coupe de France pourrait bien être le gagnant de ce duel.

Toulouse : le bourreau de l’OM peut surfer sur la confiance

Le Toulouse Football Club vient de réaliser l’un des plus gros coups de la compétition en éliminant l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

Même si la saison reste irrégulière, ce type d’exploit peut totalement relancer une équipe dans une compétition à élimination directe. La confiance engrangée pourrait transformer Toulouse en adversaire très dangereux.

Strasbourg : l’outsider qui n’a rien à perdre

Le RC Strasbourg Alsace avance avec un statut d’outsider, mais c’est souvent dans ce rôle que certaines équipes écrivent les plus belles histoires de la Coupe de France.

Sans la pression des favoris, Strasbourg pourrait profiter d’un tableau ouvert pour créer une surprise.

Nice : une saison compliquée mais une coupe différente

La saison de l’OGC Nice est loin d’être la plus convaincante. Les performances irrégulières ont souvent freiné les Aiglons.

Mais la Coupe de France reste une compétition à part, où un match peut tout changer. Si Nice parvient à retrouver de la solidité, le club peut rester un adversaire difficile à manœuvrer.

Le pronostic de l’IA pour le vainqueur

Avec l’élimination du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, la compétition n’a plus de favori évident.

Mais sur le papier, le club qui semble avoir le plus de chances d’aller au bout reste le vainqueur du choc entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens.

Effectif, expérience, dynamique : celui qui sortira de ce duel pourrait bien être le grand favori pour soulever la Coupe de France.