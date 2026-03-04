Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Après avoir chambré sur le terrain avec sa célébration, le jeune attaquant de l’OL Rémi Himbert a continué en dehors en estimant que l’ambiance du Vélodrome était inférieure à celle du Groupama. Cette fois, même les supporters de l’ASSE lui sont tombés dessus.

La scène a fait le tour des réseaux. Dimanche soir, au Stade Vélodrome, la célébration de Rémi Himbert n’est pas passée inaperçue après la victoire de l’Olympique de Marseille sur l’Olympique Lyonnais (3-2).

L’attaquant lyonnais de 18 ans a célébré son but comme à son habitude, en se mettant les doigts dans les oreilles, un geste directement inspiré de son idole Memphis Depay. Un clin d’œil assumé… mais exécuté ostensiblement face au virage Nord, cœur battant du public marseillais.

Un geste perçu comme une provocation dans un stade où chaque détail est scruté, surtout lors d’un Olympico. Résultat : une avalanche de moqueries après le coup de sifflet final, la victoire ayant finalement souri aux Phocéens.

“Plus d’ambiance au Groupama”

Loin d’apaiser les tensions, Himbert a remis une pièce dans la machine au micro d’OLTV. Interrogé sur l’ambiance du Vélodrome, il a déclaré :

« C’est sûr que c’était un match très important, un Olympico, mais au niveau de l’ambiance, on a l’habitude au Groupama Stadium. Pour moi, il y a plus d’ambiance au Groupama donc ça ne m’a pas surpris. J’étais prêt à ce genre d’ambiance ».

Une sortie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Le Groupama Stadium serait plus bruyant que le Vélodrome ? L’affirmation a fait bondir supporters marseillais… mais aussi stéphanois.

Les réseaux s’en mêlent

Le compte “Le Peuple Vert”, proche des supporters de l’AS Saint-Étienne, a répondu avec une vidéo d’un fou rire de Romain Hamouma et Robert Berić. Manière ironique de souligner que, dans le derby rhônalpin, l’ambiance stéphanoise est souvent considérée comme plus intimidante.

Du côté marseillais, certains ont rappelé l’existence supposée d’un dispositif sonore au Groupama Stadium permettant d’amplifier artificiellement les chants. D’autres ont rivalisé de sarcasmes, comme ce supporter lançant :

« Le Groupama est un excellent stade voire le meilleur, une fois j’y suis allé pendant mes périodes de partiels afin d’y réviser car le calme qui y règne est spectaculaire ».

Punchline cruelle, mais révélatrice de la rivalité émotionnelle autour de la question de “la meilleure ambiance de France”.

Un débat éternel

Libre à chacun d’avoir son ressenti. Les supporters lyonnais défendront l’atmosphère de Décines, les Marseillais jureront que le Vélodrome reste inégalé, les Stéphanois mettront en avant Geoffroy-Guichard.

Mais dans les classements et sondages populaires, le Groupama Stadium est rarement cité en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer les ambiances les plus intimidantes de l’Hexagone.

En multipliant les provocations, Rémi Himbert a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux. Sur le terrain comme face aux micros, le jeune Lyonnais assume. Reste à savoir si, lors du prochain Olympico, il pourra joindre les actes aux paroles… dans un Vélodrome qui, lui, n’oublie jamais.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France