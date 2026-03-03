À LA UNE DU 3 MAR 2026
[06:00]OM : Aubameyang en mode tecktonik, l’OL s’étrangle… l’ASSE applaudit !
[05:00]RC Lens : une statistique complètement folle relance les rêves de titre pour les Sang et Or
[00:00]Georgina Rodriguez, madame Cristiano Ronaldo, a fait une folie à 5 M€
[23:08]Un ancien de l’OL et du RC Lens fait chuter le Real Madrid, le FC Barcelone s’envole en tête de la Liga !
[23:00]OM Mercato : Longoria a laissé échapper un buteur à 60 M€ !
[22:30]OM : la victoire contre l’OL entachée d’un gros coup dur pour Habib Beye
[22:00]ASSE : les Ultras font passer un nouveau message très clair à Kilmer Sports
[21:40]FC Nantes : Pierre Ménès se sert d’Abline pour dynamiter Kantari et Kita, les supporters applaudissent !
[21:20]OM : ce qui attend l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions
[21:00]Le Real Madrid fait une grande annonce sur la blessure de Kylian Mbappé !
OM : Aubameyang en mode tecktonik, l’OL s’étrangle… l’ASSE applaudit !

Par Laurent Hess - 3 Mar 2026, 06:00
Auteur d’un doublé décisif lors d’OM-OL (3-2), Pierre-Emerick Aubameyang a célébré avec une danse tecktonik. L’OL accuse le coup, les supporters de l’ASSE jubilent.

Un doublé décisif et une célébration déjà culte

Pierre-Emerick Aubameyang a encore frappé. Dimanche soir, lors d’un Olympico totalement fou, l’attaquant gabonais a été le grand artisan de la victoire de l’OM contre l’OL (3-2). Mené à deux reprises, Marseille semblait au bord du gouffre. Mais Aubameyang a renversé la table. Surpris d’entrée par Corentin Tolisso, l’OM a réagi grâce à Igor Paixao au retour des vestiaires. Puis nouveau coup dur. Lyon repasse devant à l’entame du dernier quart d’heure. Le moment choisi par Aubameyang pour prendre feu. Égalisation d’abord. Puis coup de massue dans le temps additionnel. Un doublé qui fait exploser le Vélodrome. Un doublé qui relance totalement la course à la Ligue des champions.

Une célébration inattendue

Mais ce n’est pas tout. Après son deuxième but, Aubameyang ne s’est pas contenté de célébrer sobrement. Pas de salto cette fois. Le Gabonais a lancé… une danse tecktonik. Un clin d’œil inattendu, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

“C’est pour mon fils”

Après la rencontre, l’ancien Gunner a expliqué le choix de cette célébration. « C’est mon fils qui m’a demandé de danser ! C’est pour la trend, donc on lui fait plaisir. » Sourire aux lèvres. Ambiance détendue. Et buzz garanti. Le site Massilia Zone a même ressorti une ancienne vidéo du jeune Aubameyang dansant déjà la tecktonik lors de son passage à l’AC Milan. Elle vaut le coup d’oeil !

Du côté de l’OL, la pilule est difficile à avaler. Perdre un Olympico dans les dernières secondes est déjà cruel. Le perdre avec une célébration virale en prime ajoute une couche supplémentaire. Marseille revient à deux points de Lyon. La troisième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, est relancée. La pression change de camp.

L’ASSE savoure

Et il y a un autre public qui a apprécié la scène. Les supporters de l’AS Saint-Étienne. Ancien buteur des Verts, Aubameyang reste une figure marquante du Forez. Voir l’OL chuter face à leur ex-attaquant a déclenché de nombreuses réactions réjouies sur les réseaux. Le compte “La Mise au Vert” n’a pas manqué de saluer la performance. Rivalité oblige !

