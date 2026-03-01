À LA UNE DU 2 MAR 2026
OM – OL (3-2) : les notes d’un Olympico renversant

Par Bastien Aubert - 1 Mar 2026, 22:55
💬 Commenter
Igor Paixao (OM)
En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM et l’OL s’affrontaient au Vélodrome. Les Marseillais sont revenus de loin pour s’imposer (3-2). Les notes.

TOPS

Igor Paixao

L’ailier brésilien a été le déclencheur de la révolte marseillaise. Sur sa première incursion, l’ailier brésilien a mystifié Dominik Greif d’une frappe en lucarne (1-1, 52e) et a apporté vitesse et percussion sur chaque prise de balle. Passeur décisif sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang (2-2, 81e) et avant dernier passeur sur le doublé du Gabonais. L’homme du match.

Geronimo Rulli

Battu par Corentin Tolisso sans avoir encore touché le ballon du match, Geronimo Rulli a sauvé l’OM. D’abord sur un ciseau d’Endrick, du bout des gants (6e). Ensuite, le gardien argentin sort un arrêt à bout portant devant Roman Yaremchuk avant le repos (45e). Il est toutefois trop court devant Rémi Himbert (1-2, 77e).

Pierre-Emerick Aubameyang

Invisible en première période, le Gabonais a montré pourquoi l’OM l’avait recruté l’été dernier. Toujours bien placé, il ne s’est pas laissé aller et a inscrit un doublé après le repos, à chaque fois dans la bonne zone. Un sacré flair.

FLOPS

Emerson

A l’origine de l’ouverture du score de Tolisso sur un mauvais dégagement (0-1, 2e), le latéral gauche de l’OM a pris la sauce sur son premier ballon et n’a jamais vraiment apporté de sécurité, comme sur le deuxième but lyonnais (1-2, 76e).

Hamed Junior Traoré

Aligné sur le côté gauche, l’ailier ivoirien a été brouillon et peu inspiré pendant une heure. Si Habib Beye a préféré sortir Quinten Timber, l’ailier ivoirien a lui aussi quitté ses coéquipiers plus tôt, remplacé par Ethan Nwaneri (64e), passeur décisif pour le doublé de PEA (3-2, 90e).

Quinten Timber

Son plus mauvais match depuis son arrivée à l’OM. Le Néerlandais a ralenti le jeu et s’est fait perforer plusieurs fois par le milieu lyonnais. Il n’a pas apporté son impact habituel et a été remplacé logiquement par Igor Paixao à la mi-temps.

Les notes :

OM : Rulli 6 – Weah 5 (Pavard, 84e), Aguerd 6, Balerdi 6, Emerson 3 – Höjbjerg 6, Timber 4 (Paixao 8, 45e), Kondogbia 4 (Abdelli, 84e) – Traoré 4 (Nwaneri, 62e), Greenwood 6 (Nnadi, 90e), Aubameyang 7.

OL : Greif 6 – Maitland-Niles 5, Niakhaté 6, Mata 5, Tagliafico 6 – Tolisso, Morton 6, Tessmann 4 – Nartey 5, Endrick 7, Yaremchuk 6 (Himbert 60e).

Bastien Aubert (avec AC), au Vélodrome

