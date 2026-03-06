Au Groupama Stadium, la tension était à son comble. Pierre Sage a quitté la pelouse vidé, lessivé par la pression et l’intensité d’un quart de finale de Coupe de France mythique entre l’OL et le RC Lens.

La voix encore chargée, Pierre Sage l’a reconnu sans détour au coup de sifflet final : « Je sors rincé et très fatigué de cette rencontre. D’un point de vue émotionnel, c’était très long. » Cette soirée n’a épargné personne sur le banc du RC Lens, tant la dramaturgie s’est mêlée à l’enjeu. Les tirs au but, interminables, ont poussé l’entraîneur dans ses retranchements, lui donnant le sentiment d’avoir, lui aussi, disputé la rencontre.

Un match à suspense jusqu’aux tirs au but

Lens avait frappé fort, menant 2-0, mais l’OL est revenu dans le match. L’équipe lensoise s’est alors interrogée : fallait-il continuer d’attaquer, ou verrouiller derrière ? Sage a orchestré une gestion tactique fine, insistant sur la nécessité de rester fidèle à la philosophie du club tout en adaptant la stratégie au contexte, ce qui a permis d’exploiter à fond la vitesse de Sima en contre-attaque.

En dépit de la fatigue et des blessures (Wesley Saïd, notamment, titulaire mais diminué), les Sang et Or n’ont jamais lâché mentalement. Pour en savoir plus sur l’avenir de l’attaquant, il est intéressant de revenir sur les difficultés pour la prolongation de Wesley Saïd au RC Lens.

Une qualification acquise au mental

Tous les regards étaient braqués sur la séance des tirs au but. Entre détresse et nervosité, Sage a su glisser un mot de confiance à ses tireurs, avec le soutien du staff qui avait préparé depuis des jours la hiérarchie et la psychologie des hommes forts du soir. L’entraîneur n’a rien eu à reprocher à ses joueurs, soulignant leur adhésion totale au projet et leur capacité à empêcher l’OL d’imposer son rythme.

Le coach lensois s’est montré solidaire en pensant à Moussa Niakhaté, qui a vu son penalty repoussé. Malgré la déception, la confiance reste totale envers le défenseur de l’OL : « Je suis déçu pour Moussa Niakhaté. On est contents d’avoir gagné mais quand on voit le joueur que c’est, le garçon que c’est, j’ai une petite pensée pour lui. Quand on voit le garçon que c’est, je suis très triste pour lui. »

Les ambitions affichées par Lens pour la suite

La route continue et le RC Lens se sait désormais attendu. Sage l’a admis : la récupération sera essentielle avant un nouveau défi de taille face à Toulouse, prioritaire tant en Coupe qu’en Championnat. L’équipe aborde la prochaine étape avec humilité et ambition, sans jamais perdre l’objectif de vue : se rapprocher d’une qualification en Ligue des champions, fil rouge de cette saison électrique.

Dans un groupe jeune mais uni, cette nuit héroïque reste un signal fort : les Lensois veulent aller au bout. Si vous souhaitez compléter votre lecture, jetez un œil à l’intérêt manifesté par un club turc pour un attaquant artésien sur cette analyse du marché.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France