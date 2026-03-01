RC Lens Mercato : ça coince pour la prolongation d’un taulier

En fin de contrat au RC Lens, Wesley Saïd discute pour une prolongation, mais des désaccords existeraient.

Après une grosse réorganisation l’été dernier au sein de la direction et de l’effectif, le RC Lens n’a eu aucun mal à digérer tous ces changements. Actuel 2e de Ligue 1, le club artésien réalise une saison exceptionnelle, mais un nouveau chantier l’attend dès cet été, avec en point d’orgue un retour en Ligue des Champions espéré. En effet, plusieurs joueurs sont en fin de contrat : Gurtner, Gorgelin, Sotoca, Masuaku, Thomasson, Saïd, Saint-Maximin, Sarr et Abdulhamid.

De plus, plusieurs retours de prêt sont aussi prévus même si certains contiennent une option d’achat : Koffi, Fulgini, Koyalipou, Zaroury, Pandor, Chavez, Fortin, Labeau-Lascary, Diliwidi, Sagnan, Agbonifo ou encore Capuano. Vous l’aurez compris, il y a donc du boulot à Lens, mais les dossiers les plus urgents concernent évidemment certaines prolongations.

Des désaccords avec Wesley Saïd

Si le roc Malang Sarr serait en négociations avancées avec les dirigeants du RC Lens, AfricaFoot ajoute également que des discussions pour une prolongation sont en cours avec Wesley Saïd. Cependant, des désaccords porteraient sur le salaire et la durée du futur contrat. Approché notamment par Trabzonspor ces derniers mois, l’ancien Rennais flambe cette saison (10 buts et 2 passes décisives) et vit sans doute la meilleure période de sa carrière.

À 31 ans en avril, il estimera peut-être qu’il tient ici une dernière chance d’aller chercher un gros contrat à l’étranger. Il y a quelques semaines, il déclarait être « bien ici. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. J’arrive à un moment charnière, ce sont des discussions que l’on devra avoir prochainement. Je suis très heureux ici, mais je me concentre sur ma saison. Et même si je dois continuer ici, ça sera un réel plaisir ». Actuellement, son salaire est estimé à 110 000 euros bruts par mois, et les dirigeants ont déjà fait savoir qu’ils ne feront aucune folie afin de ne pas nuire à la santé financière du club. Les principaux concernés savent à quoi s’en tenir…