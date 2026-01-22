RC Lens Mercato – « Je suis très heureux ici, mais… » : Wesley Saïd évoque son avenir

William Tertrin, à la Gaillette.

Ce jeudi, à deux jours du choc sur la pelouse de l’OM (21h05), Wesley Saïd, attaquant du RC Lens, était présent en conférence de presse. Voici l’intégralité de ses déclarations ci-dessous.

Un match décisif ?

C’est un choc effectivement, un gros match, attendu, entre deux belles équipes, c’est une belle affiche. Un tournant ? Je ne pense pas car il reste pas mal de matchs, il faut rester mesurés peu importe l’issue.

Le Vélodrome qui réussit bien à Lens

On va l’aborder de la même manière que les autres matchs. On sait que Marseille est un grand club, une grosse équipe avec une grosse ferveur. Il y a une motivation supplémentaire. C’est difficile pour eux car il y a une grosse pression avec leurs supporters. On va l’aborder de la même manière, on va essayer de faire le match qu’on a envie de faire.

Gérer l’avance au classement en fermant le match ?

Ça serait la pire des erreurs de faire ça. On va l’aborder comme tous les autres, une finale. On ne va pas essayer de conserver le résultat, on va jouer notre coup à fond. On va essayer d’être chirurgicaux. C’est ce qui nous anime, c’est ce qu’on a envie d’entretenir jusqu’à la fin de la saison.

L’évolution du groupe

On a un très bon groupe, une très forte cohésion. Ça nous permet d’avoir un objectif commun qu’on veut réaliser tous ensemble. On a des joueurs de talent, intelligents, techniques. La mayonnaise prend tout son sens avec le travail du staff. Il y a de la confiance qui s’installe au fur et à mesure des victoires. Je sens une équipe très sereine, humble et déterminée.

Thauvin, le plus populaire du club ?

C’est un cadre. En termes de joueur, on connaît ses qualités. En termes de qualité technique, de leadership, on est très content de l’avoir. On savait très bien qu’il allait avoir une grosse cote ici. On est très content, ça met de la lumière sur lui, sur le club, tout le monde est gagnant.

Un besoin de travailler sur la pression ?

Les joueurs d’expérience qu’on a, ça permet au groupe de rester mesuré. C’est un groupe qui ne se prend pas la tête, travailleur, humble, qui veut réaliser de belles choses cette année. C’est ce qui nous anime. On a recréé de belles choses, on veut les garder jusqu’en fin de saison.

Son rôle de leader dans le vestiaire

Par la parole un peu, plus en individuel, avec les plus jeunes. Je discute beaucoup avec Rayan (Fofana) et Isma (Ganiou). J’essaie d’apporter ma petite expérience. Les jeunes essayent de faire leur trou, j’espère qu’ils vont continuer comme ça. C’était juste une aide et ça devient un vrai renfort.

Le brassard de capitaine face à Auxerre

Je n’avais jamais connu ça dans le monde pro. J’étais très content et très fier dans un club comme ça. C’est une reconnaissance après tout ce que j’ai fait et les galères que j’ai pu avoir. Je remercie le coach. Je ne me prends pas la tête, j’essaie d’être un modèle, un joueur qui montre l’exemple en changeant mon travail. J’essaie de presser très fort défensivement, ça montre que je veux faire les efforts. Je suis plus un leader technique qu’un leader avec la parole.

Un objectif personnel fixé ?

Vraiment pas, je ne m’en fixe aucun. Je veux vraiment être bon dans l’entrejeu. C’est le fait de ne pas me mettre de pression là-dessus qui fait que je peux faire de belles choses. Je veux prendre du plaisir. Tout le monde se procure des occasions avec l’équipe qu’on a. Pour l’instant ça me réussit. On fera les comptes à la fin.

Les retrouvailles avec Medina

Sur le plan humain c’est la joie de vivre. Il amenait beaucoup de soleil dans le vestiaire et sur le terrain. Il ne se prenait pas la tête, il ramenait la grinta. Il était très technique, il n’avait pas peur des duels. Ça va faire plaisir de le retrouver avant, mais pendant ça sera une autre histoire.

Son record de buts sur une saison (9)

Ça serait un cap, ça serait ma meilleure saison statistiquement. Je ne me mets aucune pression. Je ne pensais pas arriver à ce stade-là. Je voulais enchaîner, prendre du plaisir. C’est que du plus. En jouant plus, en ayant un rôle différent, j’ai réalisé de belles choses. Si j’arrive à le dépasser, tant mieux.

Le discours de Sage

Je pense que c’est un alignement de plein de choses. J’ai pris conscience de certaines choses. Je laissais quelques détails de côté, ce qui m’a fait défaut pendant un moment et durant ma carrière. Avec le coach on a parlé très rapidement, il m’a repositionné là où j’arrive à ressortir mes qualités. Je suis moins dans le duel et les longues courses. J’arrive à faire le lien entre mes coéquipiers. C’est le foot que j’apprécie, d’être connecté sans arrêt. Je suis très content. Sur le plan individuel, je fais plus attention à moi. Il y a l’âge aussi. J’ai envie d’avoir le moins de regrets possible.

Le point commun avec la saison 2022-2023

C’est le groupe qu’on a créé, avec un objectif commun. Les anciens sont bien à leur place, les nouveaux prennent leurs repères, ils se sont bien greffés au club. C’est un alignement de partout. C’est un objectif commun que l’on veut défendre, et on a cette envie-là de le faire. C’est une bande de potes qui réalise de belles choses et qui veut briller tous ensemble, se battre, gagner, tout faire ensemble. C’est ça la grosse similitude.

Mathieu Gorgelin

Ça s’est super bien passé. On ne se connaissait pas personnellement. C’est quelqu’un de très gentil. On connaît le style de recrutement du club. Il est travailleur, il a de l’expérience. On est très contents et on espère qu’il va nous ramener sa joie de vivre et son savoir-faire.

L’OM

C’est une grosse équipe avec énormément de qualités. On sait qu’elle est dangereuse, qu’elle peut faillir à des moments. On va jouer notre va-tout à fond, jouer notre jeu car on peut leur poser quelques soucis, même si on sait qu’il y a de grandes possibilités que l’on souffre énormément, à cause de leur possession ou le fait que ça soit chez eux.

Son avenir

Moi je suis bien ici. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. J’arrive à un moment charnière, ce sont des discussions que l’on devra avoir prochainement. Je suis très heureux ici, mais je me concentre sur ma saison. Et même si je dois continuer ici, ça sera un réel plaisir.