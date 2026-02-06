RC Lens Mercato : les dirigeants sortent du silence sur l’avenir de deux tauliers de Sage

Alors que le mercato est terminé depuis plusieurs jours, les dirigeants du RC Lens sont sortis du silence sur certaines prolongations.

Alors que la saison du RC Lens se poursuit dans une dynamique très positive — avec un effectif compétitif en Ligue 1 et une fin de saison qui s’annonce passionnante — la direction sportive jongle avec un dossier délicat : la prolongation des contrats de plusieurs cadres, notamment Malang Sarr et Adrien Thomasson, tous deux en fin de contrat à l’issue de la saison.

Conversations ouvertes mais pas d’urgence panique

Interrogé par Foot Mercato sur la lenteur apparente des négociations, Jean-Louis Leca, directeur sportif du club, assure que ce délai n’est pas le signe d’une stratégie pour éviter des erreurs passées, mais simplement d’échanges calmes et constructifs.

« Ce sont des discussions qu’on mène avec eux en coulisse. Après, on est assez tranquille parce que ça ne veut pas dire que si ça ne se fait pas maintenant, ça ne se fera pas. Ça ne veut pas dire qu’on se stresse. Pour le moment, ils sont concentrés aussi sur une fin de saison qui va être plus que passionnante, je dirais. Nous, on veut garder aussi les pieds sur terre, car on n’est que Lens. Ce n’est pas parce qu’on fait la Coupe d’Europe qu’on va se prendre pour quelqu’un d’autre et qu’on va déroger à ce qu’on est en train de dire depuis tout à l’heure. Mais, les discussions se passent le plus ouvertement possible et il y a des discussions avec les agents, mais aussi avec les joueurs. Ce sont des personnes avec qui j’ai une relation assez particulière parce que j’ai joué avec eux. Il n’y a aucun problème et aucun sujet sur ça. Ce sont des joueurs que l’on compte conserver et qu’on a envie de conserver. Après, on va voir ce qui pourra être fait ».

« Un pacte commun et équilibré »

Le club ne nie pas que ces joueurs sont attractifs sur le marché, en grande partie grâce à leurs performances cette saison. Mais il y a une nuance importante, comme le rappelle Benjamin Parrot, directeur général du club.

« Ce sont des joueurs attractifs sur le marché à travers la très belle saison du Racing dont ils sont des éléments moteurs. À partir du moment où il y a des joueurs qui performent, il y a ce que le club veut, mais il y a aussi ce que le club peut faire. On a tellement de respect pour ces joueurs que l’on pense également aux projets de vie qui pourraient se présenter à eux. Plus que resigner, ce qui nous anime, c’est de nouer un pacte commun et équilibré. Jean-Louis a été très clair avec les représentants sur ce que le club est capable de faire. Le cadre est connu, on aura prochainement plus de lisibilité sur ces dossiers ».

Cette formulation résume bien la philosophie du RC Lens : pas de panique, mais une volonté claire de construire avec les cadres actuels sans déroger à la politique financière et sportive du club.

Où en est réellement le dossier ?

Sur le plan contractuel, plusieurs médias spécialisés confirment que des négociations ont été entamées pour prolonger plusieurs joueurs dont Sarr, Thomasson et même Wesley Saïd, bien que rien ne soit encore finalisé à ce stade.

Sur Malang Sarr, par exemple, l’international français s’est imposé comme un titulaire clé de l’arrière-garde lensoise cette saison après une période plus difficile lors de son arrivée. La direction tend à faire de sa prolongation un dossier prioritaire.

Quant à Adrien Thomasson, capitaine et leader dans le collectif, sa situation contractuelle fait l’objet d’un grand intérêt médiatique. De son côté, Thomasson a reconnu que « rien n’est tranché de mon côté » et que même s’il est très heureux à Lens et considère le projet, il doit aussi réfléchir à divers paramètres avant d’engager son avenir. Dans un autre contexte d’interview récente, il a souligné qu’il n’exclut aucune option et n’est « pas en train de se travailler » sur cette question avant d’aborder pleinement les discussions contractuelles.

Un timing qui ne doit pas alarmer

Le RC Lens, bien conscient de la valeur de ces cadres, rappelle que discuter tôt n’est pas nécessairement synonyme d’urgence absolue. Leca le dit clairement : si rien n’est conclu immédiatement, cela ne veut pas dire que la prolongation est compromise.

Ce contexte de dialogue mesuré, loin de toute précipitation, est perçu par le club comme la meilleure manière de préserver la concentration des joueurs sur les objectifs sportifs tout en préparant sereinement l’avenir collectif.