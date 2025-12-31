À LA UNE DU 31 DéC 2025
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
[15:05]FC Barcelone Mercato : les pistes du Barça pour le mercato hivernal
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 16:30
Adrien Thomasson (RC Lens)
Le milieu de terrain du RC Lens, Adrien Thomasson, à qui il ne reste plus que six mois de contrat, s’est confié sur son avenir dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

En fin de contrat en juin prochain avec le RC Lens, Adrien Thomasson prolongera-t-il l’aventure avec les Sang et Or ? C’est la question que tous les supporters lensois se posent. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le joueur de 32 ans s’est exprimé sur son avenir et a avoué qu’il était « en pleine réflexion ».

« Je suis très tranquille avec ça »

« Je sais que je suis à un tournant car il y a le fait d’être libre, d’avoir 32 ans et d’être au cœur d’une belle saison. Je suis vraiment en pleine réflexion d’autant que je suis épanoui ici à Lens. J’ai déjà eu des discussions avec le club. Il y a plein de paramètres à prendre en compte car j’ai envie aussi d’avoir une belle dernière partie de carrière. Ça va arriver vite mais, quoi qu’il arrive, je sais que de belles choses m’arriveront. En tout cas, je suis tellement concentré sur la saison actuelle que ce n’est pas un sujet qui me parasite. Le fait d‘être en fin de contrat, ça prend la tête à pas mal de joueurs, surtout une fois passé la trentaine. Alors que moi, je suis très tranquille avec ça », a confié sans langue de bois le milieu de terrain lensois.

Thomasson ouvre la porte à un retour à Annecy

Interrogé ensuite sur un possible retour au FC Annecy, lui qui a évolué à Évian Thonon Gaillard entre 2011 et 2015, Adrien Thomasson n’a pas fermé la porte. « Je ne sais pas. C’est un club qui me tient à cœur. La question pourrait se poser à un moment, mais j’aspire à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. En tout cas, ce ne sera pas pour l’été prochain. »

RC Lens

