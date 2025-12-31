RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club

Le milieu de terrain du RC Lens, Adrien Thomasson, à qui il ne reste plus que six mois de contrat, s’est confié sur son avenir dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

En fin de contrat en juin prochain avec le RC Lens, Adrien Thomasson prolongera-t-il l’aventure avec les Sang et Or ? C’est la question que tous les supporters lensois se posent. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, le joueur de 32 ans s’est exprimé sur son avenir et a avoué qu’il était « en pleine réflexion ».

« Je suis très tranquille avec ça »

« Je sais que je suis à un tournant car il y a le fait d’être libre, d’avoir 32 ans et d’être au cœur d’une belle saison. Je suis vraiment en pleine réflexion d’autant que je suis épanoui ici à Lens. J’ai déjà eu des discussions avec le club. Il y a plein de paramètres à prendre en compte car j’ai envie aussi d’avoir une belle dernière partie de carrière. Ça va arriver vite mais, quoi qu’il arrive, je sais que de belles choses m’arriveront. En tout cas, je suis tellement concentré sur la saison actuelle que ce n’est pas un sujet qui me parasite. Le fait d‘être en fin de contrat, ça prend la tête à pas mal de joueurs, surtout une fois passé la trentaine. Alors que moi, je suis très tranquille avec ça », a confié sans langue de bois le milieu de terrain lensois.

Thomasson ouvre la porte à un retour à Annecy

Interrogé ensuite sur un possible retour au FC Annecy, lui qui a évolué à Évian Thonon Gaillard entre 2011 et 2015, Adrien Thomasson n’a pas fermé la porte. « Je ne sais pas. C’est un club qui me tient à cœur. La question pourrait se poser à un moment, mais j’aspire à jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible. En tout cas, ce ne sera pas pour l’été prochain. »