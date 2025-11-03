Le Racing Club de Lens serait sur le point de verrouiller l’un de ses tauliers défensifs : Malang Sarr discute activement d’une prolongation de contrat jusqu’en 2028.

Écarté à Metz (0-2) avant de remettre le bleu de chauffe ce dimanche face au FC Lorient (3-0), Malang Sarr pourrait prolonger jusqu’en 2028. Une information d’Africa Foot.

Arrivé en quête de rebond après son passage mitigé à Chelsea, le défenseur formé à Nice a totalement relancé sa carrière dans le Nord. Aujourd’hui, Sarr, 25 ans, est un pilier du onze artésien : il a disputé 90 % des minutes lors des neuf derniers matchs, soit 810 minutes pleines de solidité et de régularité.

Une prolongation bien engagée

Sous contrat jusqu’en 2026 avec une option d’un an, le joueur pourrait finalement prolonger de deux saisons supplémentaires. Le RC Lens veut ainsi s’assurer de conserver son défenseur central, estimé à 7 millions d’euros par Transfermarkt, face à l’intérêt de plusieurs clubs étrangers.

Pour le RC Lens, prolonger Sarr serait un signal fort envoyé au reste de la Ligue 1 : le Racing veut bâtir sur la stabilité et conserver ses cadres. Les discussions se poursuivent, mais tout semble indiquer que Sarr et le RC Lens vont continuer à faire route ensemble encore longtemps.