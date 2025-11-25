Si le RC Lens carbure cette saison, il le doit à des joueurs inamovibles sous Pierre Sage et qui pourraient être bientôt récompensés.

Le RC Lens brille cette saison en Ligue 1 grâce à un collectif solide et des joueurs clés devenus incontournables sous la houlette de Pierre Sage. L’entraîneur a su créer un équilibre entre efficacité offensive et rigueur défensive, et le club artésien souhaite désormais récompenser certains cadres. Et le plus tôt sera mieux étant donné qu’ils sont en fin de contrat en juin 2026 !

Parmi les joueurs concernés, Adrien Thomasson, Malang Sarr et Wesley Saïd. Selon le RC Lens, interrogé par Ici Nord, « il y a des discussions qui sont en cours », ce qui laisse entendre que le Racing pourrait prolonger ses éléments essentiels ou sécuriser leur avenir avant d’aller chercher de nouveaux renforts.

Thomasson, meilleur créateur d’Europe !

Le cas Thomasson est le plus parlant tant il occupe une place centrale dans le dispositif lensois. Avec 37 occasions créées cette saison, il est tout simplement le meilleur joueur en Europe dans ce domaine ! Sa capacité à trouver des solutions et à faire briller ses coéquipiers fait de lui un élément indispensable du collectif. Pierre Sage sait qu’il ne peut se passer de Thomasson, même suspendu contre le FC Nantes, tant son influence sur le jeu est déterminante.

Avec cette stratégie, le RC Lens ne se contente pas de maintenir son niveau actuel, il cherche à franchir un palier. Consolider ses cadres pour attirer éventuellement des renforts de qualité et préparer l’avenir, tout en gardant Sage à la tête de l’équipe, constitue la feuille de route du club artésien pour cet hiver. Les supporters lensois peuvent donc se réjouir, le projet est bien sur les rails.