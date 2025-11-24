En fin de contrat en juin prochain, Wesley Saïd est ciblé par un club turc. Le RC Lens pourrait être tenté de le vendre en janvier.

Avec 5 buts et 2 passes décisives, Wesley Saïd réalise une bonne première partie de saison, à l’image du RC Lens. Mais surtout, ce qui fait la différence par rapport aux autres années, c’est que l’attaquant est épargné par les blessures. Pierre Sage en profite à plein et le titularise quasiment à chaque match (11 fois en 13 journées). Mais les choses pourraient évoluer à partir de janvier. Parce que Wesley Saïd (30 ans) sera à six mois de la fin de son contrat et qu’il est courtisé.

Trabzonspor veut le recruter en janvier

Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, Trabzonspor préparerait une offre en janvier pour recruter Wesley Saïd. Pour le RC Lens, ce serait la dernière occasion de récupérer une petite indemnité pour un joueur arrivé gratuitement de Toulouse en 2021. Selon Transfermarkt, la cote de Saïd est de 3 M€. L’autre solution étant de le prolonger, ce qui clôturerait le débat concernant son avenir et obligerait Trabzonspor à faire une grosse proposition pour le recruter.

Pour le moment, il n’y a eu aucune fuite concernant d’éventuelles discussions entre la direction lensoise et son attaquant pour une prolongation. Ce qui laisse à penser que Pierre Sage pourrait vraiment perdre un titulaire en janvier.