RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l’OL en approche ?
RC Lens Mercato : une recrue en provenance de l'OL en approche ?

Damien Della Santa discutant avec Jordan Amavi avant un Brest-OL.
Raphaël Nouet
24 novembre 2025

L’OL vient d’annoncer la fin de contrat de Damien Della Santa, entraîneur adjoint recruté par Pierre Sage mais dont Paulo Fonseca ne voulait pas. Il pourrait bientôt débarquer à Lens.

Le site olympique-et-lyonnais vient d’annoncer qu’il y avait du mouvement à l’Olympique Lyonnais et cela pourrait prochainement impacter le RC Lens. Mis de côté par Paulo Fonseca depuis le début de la saison, Damien Della Santa a trouvé un accord pour résilier son contrat, qui courait jusqu’en juin 2026. Son rapport avec le Racing ? Della Santa a été promu dans le staff des Gones en janvier 2024 sur demande de Pierre Sage, qui appréciait beaucoup son profil et la qualité de son travail. Il est resté après le renvoi de l’actuel coach du RCL mais, depuis cet été, il n’avait plus de réelle fonction au sein du staff lyonnais.

Della Santa, un travail loué de tous

Après avoir œuvré au centre de formation de l’OL, Della Santa a travaillé pendant un an avec les professionnels. Dans un entretien accordé à olympique-et-lyonnais, Moussa Niakhaté a expliqué : « L’année dernière, je bossais beaucoup avec Damien Della Santa, qui m’a apporté énormément, parce que c’est un phénomène dans ce qu’il fait. Il m’a corrigé. J’ai 28 ans et à cet âge, on pense qu’on ne progresse plus. J’ai énormément progressé avec Damien ».

De quoi donner envie au RC Lens de renforcer le staff de Pierre Sage avec un technicien qu’il connaît bien. Vu la réussite des Sang et Or depuis le début de la saison, la direction artésienne aura certainement de lui faire un joli cadeau de Noël…

